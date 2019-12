Bondeno: insignito Cavaliere il Comandante dei Carabinieri Abramo Longo

Da: Ufficio Stampa Comune di Bondeno

Fabio Bergamini: “Meritato riconoscimento per un uomo delle Istituzioni, garante della sicurezza sul nostro territorio”.

«Abramo Longo è un degno uomo delle istituzioni, ed il garante della sicurezza sul nostro territorio. Avergli conferito il titolo di Cavaliere è un riconoscimento dovuto da parte della comunità ed un attestato della gratitudine che tutti vantano nei suoi confronti». Sono queste le prime parole del sindaco Fabio Bergamini, all’uscita dall’incontro avvenuto in Prefettura, dove è stato insignito con il titolo di Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana proprio il luogotenente Abramo Longo, comandante della stazione dei carabinieri di Bondeno. La cerimonia ha avuto luogo alla presenza dei vertici militari e dell’Arma, e su iniziativa del prefetto di Ferrara, Michele Campanaro, con presente il sindaco della città estense, Alan Fabbri. «Il titolo di Cavaliere è stato il frutto del lavoro e dell’abnegazione di Longo, dopo i suoi 25 anni di comando e per i meriti che ha accumulato nel corso della sua brillante carriera». Non molto tempo fa, Abramo Longo era stato promosso di grado, in qualità di luogotenente con carica speciale, ora questo ulteriore riconoscimento «è un’ulteriore dimostrazione – conclude Bergamini – del valore della persona e dei militari dell’Arma, che rappresentano un indiscutibile punto di riferimento per tutti i cittadini di Bondeno».

