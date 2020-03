Bondeno: pieghevole porta a porta per aiutare i cittadini nell’emergenza coronavirus.

Da: Comune di Bondeno.

Il Comune di Bondeno si trasferisce in modalità “smart”, ma lascia aperto un canale per tutte le fasce deboli della popolazione che hanno difficoltà ad accedere ai servizi telematici. A tale proposito, è stato completata in questi giorni la distribuzione capillare di appositi pieghevoli mirati a spiegare ai cittadini tutti i servizi attivi e le loro modalità di accesso (telefonico). In questo modo, chiunque avrà sotto mano i numeri telefonici di Polizia Municipale dell’Alto Ferrarese (tel. 0532.899600, dalle ore 8,30-13,00 da lun. al ven. e sabato 8,30-12,00), Servizi Sociali (tel. 0532.899501, da lun. a ven. 8,30-13,00) e Ufficio Relazioni con il Pubblico (tel. 0532.899248, da lun. a ven. 8,30-13,00 e sab. 8,30-12,00). “Per chi ha la necessità di consegne a domicilio di generi di prima necessità – commenta il Sindaco facente funzioni Simone Saletti – ci sarà la possibilità di trovare elencate le attività che effettuano il servizio, al pari di Ape System, che porta spesa e farmaci a casa delle persone fragili e che può essere contattata ai numeri: 0532-899500 o 350-1064673. I cittadini – continua – saranno avvertiti attraverso l’opuscolo anche sui servizi attivi di sostegno psicologico e altre decisioni assunte di recente a seguito delle direttive regionali e nazionali. Come quella di chiudere parchi, giardini, cimiteri comunali e di sospendere i mercati, per la sicurezza e la salute di tutti. Per chi non dovesse avere ricevuto nella propria buchetta delle lettere il pieghevole – conclude Simone Saletti – avvertiamo che lo stesso depliant sarà reperibile in tutte le attività commerciali aperte sul territorio”.

