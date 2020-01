Bondeno: risorse per il calmieramento delle rette dell’asilo

Da: Ufficio Stampa Comune di Bondeno

33mila e 262 euro stanziati complessivamente a Bondeno: Francesca Aria Poltronieri: “Sinergia interistituzionale importante, per aiutare le famiglie a sostenere i programmi educativi dei bambini”.

Ci sono 33mila e 262 euro, distribuiti in due annualità, per abbassare le rette dell’asilo in favore delle famiglie. La Giunta matildea ha approvato prima delle Feste una delibera che stanzia di fatto le risorse che Bondeno riceverà dalla Regione, nell’ambito del fondo sperimentale per l’abbattimento dei costi che le famiglie devono affrontare per la frequentazione dei percorsi educativi dei loro figli. Nel dettaglio, i beneficiari della riduzione applicata nella retta sono i bambini iscritti ai percorsi educativi 2019-2020 con le riduzioni stesse che verranno commisurate alla dichiarazione Isee non superiore ai 26mila euro. «Il Comune ha inviato nei tempi previsti la manifestazione di interesse alla misura sperimentale “Al nido con la Regione” – dice l’assessore alla scuola, Francesca Aria Poltronieri – perché il buon funzionamento dei rapporti interistituzionali è alla base del buon funzionamento delle nostre scuole». Il contributo per la riduzione delle rette è destinato ai servizi educativi per la prima infanzia (0-3 anni) e vedrà l’applicazione di una percentuale fissa di riduzione alle tariffe attualmente in vigore, per chi presenta un Isee fino a 26mila euro. «In questi anni – continua Poltronieri – ci sono stati investimenti a vari livelli nell’ambito della scuola. Dalle manutenzioni al miglioramento dei nostri plessi, ma investendo oltre 270mila euro per il trasporto scolastico, fino ai livelli di studio superiori, dove sono state finanziate borse di studio per gli studenti meritevoli e fondi destinati all’acquisto dei libri di testo».

Commenta