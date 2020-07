Bondeno: ritorna la “fiera” dal 24 al 26 luglio

Tempo di lettura: 3 minuti

Da: Ufficio Stampa Bondeno

L’estate è iniziata in ritardo e non è solo un fatto meteorologico. L’onda lunga dell’emergenza COVID-19 ha lasciato dietro di sé una serie piuttosto lunga di eventi saltati: la Fiera di Giugno, per esempio, con l’elezione di Miss e Mister Bondeno e delle iniziative musicali che, di solito, caratterizzano le prime settimane dell’estate (“Kalibù Festival” e “Re-Woodstock”) o il redivivo “Bundan Celtic Festival”, che si sarebbe dovuto svolgere in questo periodo.

L’occasione per riproporre un evento che potesse riportare la gente a vivere l’estate all’aperto, seppure in sicurezza e senza assembramenti, arriverà dal 24 al 26 Luglio prossimi, con un’edizione ridotta della Fiera, che assumerà quest’anno i contorni di “Festa d’Estate”.

Di questo si è parlato in municipio, con il Sindaco facente funzioni Simone Saletti che ha tenuto a battesimo l’iniziativa, accompagnato dal referente di Ascom, Roberto Giacomini.

“L’organizzazione della Fiera, solitamente, impegna gli organizzatori per almeno tre mesi. Soprattutto se pensiamo alla Fiera degli ultimi anni, che si è articolata con spazi espositivi per le aziende, con momenti di intrattenimento per famiglie e spettacoli di un certo pregio e gastronomia. Tuttavia” – spiega il Sindaco facente funzioni Simone Saletti – “era nostra intenzione non lasciare totalmente sguarnita di eventi la nostra estate. La Festa d’Estate vuole essere un insieme di Pillole, che raduneranno i gruppi che organizzano alcuni degli eventi purtroppo saltati: la Fiera, certamente, ma anche Bundan Celtic Festival, Re-Woodstock, il Trì dì in Mota, Grano Rosso Sangue, la Pro Loco e l’Officina Design Café”.

Viale Repubblica e Piazza A. Costa diventeranno, per questa tre giorni, un unico grande palco per spettacoli, esibizioni ed eventi musicali, che avranno sempre e comunque la sicurezza e il distanziamento sociale come elementi di garanzia. In pista, The Black Jam Band e dj Lorenzo De Blanck, David Merighi, Les Irlandiis, Rota Temporis e Caffè Havana Sambuca e Lambrusco. Piazza Costa diventerà una “Piazzetta in festa” a cura di Pro Loco, fra pinzin e tributi anni ’90. Viale Repubblica sarà l’angolo dedicato ai giovani, tra melodie celtiche e un piccolo assaggio del Kalibù e le sue musiche hip hop e reggaeton. “Avremo anche un piccolo luna park nella zona di Pizza Garibaldi” – ricorda Simone Saletti – “a beneficio dei bambini che si sono visti privare della loro fiera, dopo mesi di chiusura totale. Inoltre, saranno distribuiti nel centro storico vari punti di ristoro, per la distribuzione di prodotti tipici del territorio. Anche questa, in fondo, sarà l’occasione per una piccola vetrina delle nostre eccellenze, che devono tornare ad essere rimesse al centro di un processo di promozione turistica della nostra realtà rurale”, conclude il Sindaco.

Commenta