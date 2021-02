Tempo di lettura: 3 minuti

Da: Simone Saletti, Sindaco di Bondeno

BONDENO. SABATO 20 FEBBRAIO GIORNATA DI RACCOLTA RIFIUTI PER LE VIE DEL CAPOLUOGO. SANCITO DEFINITIVAMENTE L’ACCORDO CON PLASTIC FREE

Ritrovo alle 14.30 presso la fontana di via Pironi. Sostegno all’iniziativa anche dalla parrocchia locale e da alcuni studenti del “Bonati”. Una piccola delegazione si sposterà a Burana. Il sindaco, Saletti: «Sarò presente personalmente: Bondeno fa del decoro urbano una priorità»

Questo sabato, 20 febbraio, si concluderà il primo trittico di giornate di raccolta rifiuti sul territorio matildeo con l’appuntamento lungo le strade di Bondeno capoluogo. Nei precedenti due sabati, l’iniziativa aveva riscosso un grande successo nelle frazioni di Salvatonica, Settepolesini, Ospitale e San Biagio, con la partecipazione di una cinquantina di volontari in tutto. Nel frattempo, è stato firmato definitivamente il protocollo d’intesa di durata annuale tra il Comune e Plastic Free, associazione che comunque aveva già dato la propria “benedizione” alle due giornate precedenti. Per questo nuovo appuntamento si mobiliteranno la parrocchia, con don Andrea Pesci, e anche alcuni alunni dell’Istituto Bonati accompagnati dai genitori, e naturalmente tutti i volontari che vorranno partecipare. Sabato 20 sarà presente anche il sindaco di Bondeno, Simone Saletti, «non soltanto per suggellare l’accordo con l’associazione, ma anche per partecipare attivamente alla raccolta, dal momento che la tematica del decoro pubblico è una priorità non soltanto per me ma per tutta la comunità». Il ritrovo, quindi, sarà alle 14.30 presso la fontana posta all’incrocio tra via Pironi e viale Matteotti; dopodiché, il gruppo di volontari si dividerà in piccoli gruppetti muniti di sacchi, pettorine, guanti e mascherine, i quali si dirigeranno in direzioni opposte, per poi tornare al punto di partenza con il “bottino”. Una delegazione di partecipanti si recherà a raccogliere i rifiuti presso la frazione di Burana, nella quale sono stati segnalati importanti punti da pulire. «Sono convinto che una grande quota di bondenesi parteciperà all’iniziativa – commenta ancora Saletti – dal momento che la stragrande maggioranza della comunità è attenta nell’evitare di sporcare o inquinare il paesaggio. La parte migliore della Città surclassa di gran lunga quella che di fatto è una “minoranza rumorosa” di incivili». Soddisfatto anche l’assessore alla Promozione del territorio, Michele Sartini, già partecipe delle due giornate nelle frazioni: «Oltre a un modo per fare del bene all’ambiente e per muoversi all’aria aperta, le giornate di raccolta sono anche un’occasione per socializzare e per stare in gruppo in assoluta sicurezza, tutelati sia contro il coronavirus sia dall’assicurazione che copre eventuali sinistri». Questa assicurazione, in particolare, viene sottoscritta in maniera automatica da chiunque si iscriva gratuitamente all’associazione Plastic Free. Il ritrovo è quindi fissato per sabato 20 febbraio alle ore 14.30 presso la fontana all’incrocio tra via Pironi e viale Matteotti; è raccomandabile portare con sé una pettorina catarifrangente, dei guanti, e ogni altro strumento ritenuto potenzialmente utile alla raccolta. Il Comune fornirà i sacchi e fisserà il punto di ritiro di tutto il materiale recuperato. «In programmazione – chiosa Sartini – le giornate di marzo: andremo nelle frazioni in cui ci arrivano le segnalazioni. L’obiettivo adesso è far diventare le camminate di raccolta un appuntamento fisso mensile, itinerante e ciclico su tutto il territorio».

Commenta