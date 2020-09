Bondeno, Saletti: “Bondeno, Saletti: “ricostruzione privata al 90%”. opere pubbliche“dalle scuole a palazzo mosti, tanti lavori fatti”

Tempo di lettura: 2 minuti

Da: Ufficio Stampa Comune di Bondeno

A Bondeno il 91% delle attività produttive hanno ricevuto il pagamento dei lavori di ricostruzione per quasi 60milioni di euro complessivi.

Nella parte dell’edilizia privata sono 580 le pratiche con contributo assegnato, il 90 per cento circa. Fino ad oggi sono stati erogati quasi 100milioni di euro. E’ il sindaco facente funzione Simone Saletti a illustrare il bilancio dell’attività di ricostruzione. L’altro giorno Saletti ha partecipato all’inaugurazione della riapertura della chiesa di San Biagio, “un grande simbolo di rinascita”, l’ha definita il primo cittadino. Un appuntamento che ha segnato anche l’occasione per fare il punto su fondi stanziati e investimenti finalizzati dopo il terremoto.

“Abbiamo lavorato in questi anni cercando, pur nella difficile burocrazia, di metterci al servizio di cittadini e imprenditori per agevolare percorsi complessi – ha detto -. I numeri ci danno ragione, oggi su attività produttive e parte privata siamo a circa il 90 per cento degli stanziamenti erogati. Parliamo di pratiche lavorate e liquidate per circa 160milioni di euro complessivi. E sulle opere pubbliche è stato fatto un lavoro altrettanto imponente. Ricordo le nuove scuole antisismiche, la Rocca Possente, palazzo Mosti. A giugno del prossimo anno ci sarà il via ai lavori del nuovo Ponte Rana e a breve i lavori per il municipio. La forza dei fatti ha dato ragione al lavoro di anni. Ringrazio i nostri tecnici e i nostri collaboratori, che hanno messo in campo una professionalità straordinaria”

Commenta