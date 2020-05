Bondeno – segnaletica stradale, acquisto di beni per rendere più sicure le strade

Tempo di lettura: 2 minuti

Prosegue l’impegno del Comune di Bondeno per l’implementazione della segnaletica stradale, per una maggiore sicurezza sulle strade del comprensorio comunale. E’ soltanto di qualche tempo fa l’impegno di spesa delle risorse per il Piano Nazionale della Sicurezza Stradale: un bando che ha permesso all’Ente Locale di incamerare le risorse necessarie per il completamento di vari progetti: raccordi ciclabili e di sicurezza e rilevazione dei dati di circolazione. “Non ci siamo fermati a questo” – spiega il Sindaco facente funzioni Simone Saletti – “ed abbiamo impegnato risorse anche per migliorare la segnaletica stradale”. Il Comune ha aderito alle procedure del MEPA per poter invitare tre aziende accreditate ed avere altrettante offerte da valutare, per il progetto in questione, che è stato finanziato con il Capitolo di Bilancio: “Beni, attrezzature e segnaletica stradale”, mettendo a base d’asta 9.991,80 euro oltre ad Iva prevista per legge, per l’acquisto della segnaletica necessaria. “Abbiamo acquistato, intanto, i materiali che si renderanno necessari per la manutenzione della segnaletica orizzontale” – aggiunge Simone Saletti – “portando avanti in questo modo un programma che si è sviluppato nel tempo, per aggiornare continuamente linee, segnali e spartitraffico”. In questo caso, l’accesso al Mercato della Pubblica Amministrazione ha permesso al Comune di Bondeno di individuare – per un impegno di spesa di altri 5.346,65 euro – la ditta Progetto Segnaletica Srl, con sede a Campogalliano (Mo), la quale presenta i requisiti di comprovata esperienza nel settore e collabora peraltro già con il Comune per gli interventi previsti di riduzione della velocità dei veicoli nelle frazioni.

