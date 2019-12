Bondeno, studenti meritevoli medie e superiori: elenco premiati

Da: Ufficio Stampa Comune di Bondeno

Fabio Bergamini e Francesca Aria Poltronieri: “Buoni risultati anche nell’ultimo anno scolastico. La borsa di studio comunale rappresenta un sostegno per l’iscrizione ai corsi universitari per gli studenti meritevoli”.

«Anche per quest’anno, il bando riservato agli studenti meritevoli è andato nella direzione delle famiglie dei ragazzi del nostro territorio, allo scopo di sostenere il loro percorso di studi universitario ed indirizzarne il futuro professionale». Il sindaco Fabio Bergamini e l’assessore alla scuola matildeo, Francesca Aria Poltronieri, salutano così l’adesione al bando di tanti giovani, che hanno ottenuto una valutazione di almeno 95 centesimi o superiore a questa, alla fine degli esami finali di Stato svolti in qualsiasi istituto. «Sette di loro – avverte l’Amministrazione – hanno aderito e ottenuto il riconoscimento nell’ambito del bando comunale, che mette come ogni anno a disposizione borse di studio da 500 euro ciascuna». Una somma utile per abbattere i costi di iscrizione a qualsiasi corso universitario o per l’acquisto dei libri di testo o materiali didattici. Dal momento che per partecipare al bando era necessario dimostrare la propria residenza nel Comune di Bondeno, ma anche la propria iscrizione al primo anno di un qualsiasi corso di studio all’Università. La buona adesione di studenti che hanno concluso il loro percorso a Bondeno, anche in merito al bando 2019, dimostra «La qualità di insegnamento all’interno del Centro studi superiore “Carducci”, che raggruppa liceo e Ipssc – continua l’assessore Poltronieri – certificata in passato dai rapporti puntuali della Fondazione Agnelli». «Nel corso degli ultimi anni – conclude il sindaco Bergamini – si sono investite risorse importanti sulla scuola, la formazione professionale e la qualificazione dei giovani in funzione del lavoro. E’ stato con immenso piacere, inoltre, che abbiamo incontrato in municipio gli studenti “meritevoli” del nostro territorio. Ragazzi (in questo caso classe 2000) che rappresentano il futuro e l’orgoglio del nostro territorio. Abbiamo organizzato per loro una cerimonia di premiazione per consegnare i nostri attestati, per un momento che vuole essere benaugurale per il prosieguo della loro carriera di studio e professionale». Gli studenti meritevoli usciti vincitori del bando 2019 sono i seguenti: Miriam Bedani, Susanna Bombarda, Luca Marini, Chiara Merighi, Chiara Orlandi, Anna Panzani, Lisa Tassinari.

