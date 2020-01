Bondeno: termine iscrizioni a scuola il 31 gennaio. Trasporto scolastico e servizi attivi per le scuole di Bondeno e scortichino

Da: Ufficio Stampa di Comune di Bondeno

Ci sarà tempo fino al 31 gennaio per l’iscrizione alle scuole di ogni ordine e grado. Per questa ragione, molti istituti stanno presentando la propria offerta didattica ai cittadini, mentre si delineano anche i servizi integrativi che vengono offerti con la collaborazione del Comune. Nel caso delle scuole primarie di Bondeno e Scortichino, per esempio, la gamma delle opzioni per il prossimo anno scolastico saranno molteplici. Innanzitutto, un servizio di trasporto scolastico per i due plessi, che in questi anni hanno dimostrato l’alta qualità dell’offerta formativa. Per i futuri studenti del plesso frazionale, ci sarà a disposizione la mensa (con cucina interna nell’adiacente scuola materna paritaria di Scortichino) e l’assistenza al pranzo il lunedì, il mercoledì e venerdì fino alle ore 14, con la collaborazione della parrocchia di Scortichino. Il pomeriggio sarà attivo un servizio di doposcuola (il lunedì, mercoledì e venerdì fino alle ore 18) garantito dalla partnership con l’associazione di promozione sociale La Locomotiva e il personale di Spazio 29. Importanti servizi, compresa la mensa, saranno forniti per il plesso del capoluogo. Per informazioni, ci si potrà rivolgere all’Urp del Comune di Bondeno ed all’ufficio “servizi scolastici”, dalle ore 9 alle 13 e dalle 14,30 alle 16,30. Telefono: 0532-899318.

