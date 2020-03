Bondeno: transito alternato per lavori su piazza Martiri

Da: Comune di Bondeno.

Per la sola giornata di giovedì 5 marzo, un tratto di piazza Martiri (e più precisamente quello compreso tra i numeri civici 39 e 41) sarà disciplinato da un senso unico alternato, per via di lavori programmati di manutenzione del sito di telefonia mobile. La richiesta di misure restrittive per la circolazione stradale è arrivata al comando della Polizia municipale dell’Alto Ferrarese dalla stessa azienda incaricata dell’intervento, che consisterà nella modifica di un’antenna situata sulla torre dell’acquedotto cittadino. Lavori che necessiteranno, dunque, dell’uso di una piattaforma aerea. Di conseguenza, dalle ore 8 alle ore 18 di giovedì 5 marzo, nell’area indicata sarà istituito un senso unico alternato, con limite di velocità fissato a 30 chilometri orari, divieto di sorpasso e divieto di sosta nell’area interessata, pena rimozione forzata del veicolo. Cantiere, eventuali ingombri sulla carreggiata, ed anche le modifiche intervenute sulla viabilità verranno opportunamente segnalati, come prevedono le leggi vigenti.

