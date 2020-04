Bondeno un aiuto per chi è più in difficoltà

Tempo di lettura: 2 minuti

Da: Città di Bondeno

Parte a Bondeno il progetto Spesa SOSpesa.

Purtroppo l’attuale emergenza ha risvolti sociali piuttosto importanti. Nelle ultime settimane sono stati distribuiti i buoni spesa i cui beneficiari sono coloro che hanno subito una contrazione economica collegata all’emergenza covid 19. “Non ci dimentichiamo però di chi era già in difficoltà” – dice l’assessore alle politiche sociali Francesca Piacentini – “Pertanto, in collaborazione con la Caritas locale, abbiamo pensato di avviare una progettualità basata sulla solidarietà dei nostri concittadini.” Dopo la barriera delle casse dei supermercati verrà posizionato un carrello facilmente identificabile tramite l’apposizione di un cartello nel quale chi lo vorrà potrà conferire generi di prima necessità (al momento quelli da preferire sono passata di pomodoro, legumi, tonno e carne in scatola, prodotti per la pulizia e l’igiene personale) che verranno poi ritirati dagli incaricati e consegnati a nuclei famigliari bisognosi. “Al momento i supermercati che hanno aderito sono Coop, Migross e B2 ma ciò non esclude che la platea non si ampli nei prossimi giorni.” – aggiunge il Sindaco Facente Funzioni Simone Saletti -“L’azione che l’Amministrazione sta adottando per fronteggiare l’attuale emergenza epidemiologica va ad agire su molteplici fronti. Per non lasciare nessuno indietro proprio nessuno, in collaborazione con Caritas, siamo a chiedere una dimostrazione del grande cuore della comunità di Bondeno, da sempre sensibile a predisposta all’aiuto del prossimo”.

