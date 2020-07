Bondeno:lavori consorzio di bonifica: prorogate fino al 21 agosto le misure riguardanti la circolazione stradale per gli interventi in corso in via Dazio

Tempo di lettura: 2 minuti

Da: Ufficio Stampa Comune di Bondeno

Rimarranno in vigore fino al 21 agosto prossimo le misure adottate per Via Dazio, chiusa a seguito dell’avvio di lavori urgenti, benché programmati, dal Consorzio di Bonifica di Burana. Lo ha reso noto la Polizia Municipale dell’Alto Ferrarese, con un’apposita Ordinanza, la quale dispone la proroga della chiusura di Via Dazio-Via Argine Destro Panaro, nel tratto compreso tra la frazione di Santa Bianca e l’intersezione che la via di comunicazione forma con l’ingresso al Polo Sanitario del Borselli.

La chiusura è dovuta al cantiere del Consorzio di Bonifica necessario al rifacimento della facciata della chiavica idraulica situata a ridosso del corso del fiume Panaro (si veda Planimetria allegata). Contestualmente, il Consorzio ha predisposto la posa in opera di alcuni pali di fondazione, che serviranno per il rinforzo arginale in corrispondenza del ponticello che si trova nel complesso idraulico. Intervento affidato alla ditta CAM Perforazioni Srl di Pesaro.

La sospensione della circolazione stradale nelle vie interessate dal cantiere prevede alcune deroghe parziali per i residenti, i mezzi di soccorso e di polizia ed i mezzi diretti ai fondi agricoli della zona. Per tutti gli altri cittadini che utilizzano abitualmente Via Dazio come via alternativa per raggiungere Casumaro o Cento, la strada rimane invece interdetta fino a lavori ultimati.

