Bondeno:Saletti lancia ‘tour dell’ascolto”

Tempo di lettura: 2 minuti

Da: Ufficio Stampa Comune di Bondeno

“Abbiamo ascoltato i cittadini e vogliamo farlo sempre di più. Il sindaco di Bondeno deve essere tra la gente, come dimostrato fino ad oggi. Le nostre non sono promesse, ma impegni che abbiamo dimostrato di voler mantenere”. Così Simone Saletti, sindaco facente funzioni candidato alle prossime elezioni Comunali, che dà il via al suo ‘tour dell’ascolto’, ciclo di incontri con i cittadini. Appuntamento venerdì 28 agosto alle 18, ai giardini presso il Mister Pub, a Scortichino. Con Saletti ci saranno anche il primo cittadino di Ferrara Alan Fabbri e il consigliere regionale Fabio Bergamini.

“Tutti i cittadini sono invitati – dice Saletti -: sarà un’occasione per parlare delle cose fatte e delle nostre idee per il presente e il futuro di Bondeno. Vogliamo ascoltare le esigenze di tutti per un dialogo aperto e costruttivo. E’ il nostro modo di amministrare, lo abbiamo dimostrato in questi anni, organizzando periodici incontri tra Bondeno e frazioni per raccontare quanto fatto, ascoltare le esigenze, raccogliere segnalazioni e condividere i progetti. Grazie a chi ci sarà. Quello di venerdì comporrà una serie di altri appuntamenti tra Bondeno e tutte le frazioni: il territorio, tutto il territorio, è la nostra priorità”.

