Tempo di lettura: 4 minuti

La Compagnia RBR Dance Company ILLUSIONISTHEATRE, fondata e diretta da Cristiano Fagioli e Cristina Ledri, sarà al Teatro Nuovo di Ferrara venerdì 26 e sabato 27 novembre alle ore 21.00 con Boomerang gli illusionisti della Danza, dove danza e sensibilità a tematiche ambientali si fondono in una magica illusione scenica, una ricerca artistica già iniziata con lo spettacolo Indaco, molto amato dal pubblico, ora ampliata e intensificata in questa nuova e sorprendente produzione.

Boomerang gli illusionisti della Danza, che ha debuttato lo scorso agosto al Todi Festival, si avvia a diventare uno spettacolo che rimarrà indelebile nella memoria del pubblico per la sua grande forza visionaria in grado di trasportare lo spettatore in un mondo di illusioni danzanti. Ingegno e creatività sono infatti le due componenti fondamentali del lavoro della Compagnia: ricreare effetti speciali senza dimenticare mai lo

sviluppo narrativo della storia in virtù della fusione tra una perfetta tecnica di danza e speciali effetti video, proiezioni, giochi di luce e soluzioni registiche altamente tecnologiche ed innovative.

Questo spettacolo è un viaggio onirico che inizia con la comparsa della vita sulla terra, la nascita dell’uomo e che si sviluppa poi in tre ambienti diversi ma tra loro collegati dalla presenza, diretta o indiretta, del genere umano. Il primo quadro rappresenta, attraverso coreografie fluttuanti ed illusionistiche, il progressivo ritirarsi delle nevi perenni. Si scende poi nelle caotiche città, tra la quotidianità automatizzata dell’essere umano omologata e sovrastata dalla tecnologia, e attraverso l’uso sapiente di speciali fondali e proiezioni verrà amplificata la rappresentazione di un’umanità intrappolata nella sua gabbia di vetro. Nell’ultima tappa del viaggio le profondità degli abissi riempiono la scena e

seppur nel nostro immaginario possano esser infinite, sono ormai sature di plastiche; in questo quadro i danzatori, moltiplicandosi e sparendo, emulano la dimensione marina nella sua sofferenza.

Boomerang gli illusionisti della Danza è’ un viaggio che ciascuno di noi dovrebbe intraprendere per comprendere come ad ogni nostra decisione o azione, consapevole o meno, ne corrispondono di uguali e contrarie anche quelle che mettiamo in atto nei confronti dell’ambiente in cui viviamo.

RBR Dance Company ILLUSIONISTHEATRE



Dopo un’intensa esperienza di formazione e di perfezionamento a New York e Parigi, Cristiano Fagioli e Cristina Ledri, anima e cuore della Compagnia, fondano nel 1999 la RBR Dance Company illusionistheatre, dal nome delle linee metropolitane di New York che conducevano da Brooklyn, dove i due risiedevano, a Manhattan. Una Compagnia quindi che è anche omaggio ai grandi maestri e luoghi, della danza contemporanea. Da allora non si sono mai fermati producendo spettacoli innovativi di danza contemporanea utilizzando diversi linguaggi. Con lo spettacolo Bicycle 2000/2001 , la compagnia si fa conoscere al grande pubblico e alla critica. Tra il 2002 e il 2004, al palcoscenico la Compagnia alterna le

presenze artistiche in televisione, soprattutto per alcuni programmi RAI. Seguono anni di intenso lavoro e numerose produzioni in Italia e all’estero: Abyss , Open Space (con il tour in Messico), Blue Two in co-produzione con il Teatro Bellini di Catania, Statuaria , Show System e Pericle Principe di Tiro rappresentato in prima nazionale al Teatro Romano di Verona, 4 ( Aria, Acqua, Fuoco e Terra ) in prima regionale al Teatro Petruzzelli di Bari, la Natura e l’Amore con i Virtuosi Italiani, Varietas Delectat rappresentato al Teatro dell’Hermitage di San Pietroburgo, Mosaico creato per il prestigioso Premio Michelangelo, Giulietta e Romeo, l’amore continua… e Il Circo di Zeus ” spettacolo commissionato da Arteven Circuito Teatrale Regionale.

Il 2015 è l’anno di due grandi produzioni, Indaco e gli illusionisti della Danza , racconto danzato sull’ambiente come anima del mondo per la sensibilizzazione dell’opinione pubblica sul tema del rispetto ambientale e The Man in co-produzione con la Camerata Musicale Barese. La Compagnia ha ricevuto premi e riconoscimenti come: il Premio Hesperia, il Premio Internazionale Re Manfredi, il Riconoscimento Premio Michelangelo; ed è spesso partner culturale di eventi nazionali di spettacolo, come gli Oscar della Lirica all’Arena di Verona, il Ballo del Doge a Venezia e il Carnevale Ambrosiano.

Nel 2021 viene riconosciuta dal Ministero della Cultura come Organismo di Produzione della Danza.

Commenta