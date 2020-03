Borgonzoni appello a Parlamentari Emilia-Romagna: “Votiamo insieme per stop a Plastic e Sugar Tax!”

Da: Partito Lega di Emilia Romagna.

“In una terra che conta una packaging valley con oltre 200 aziende e circa 17mila addetti e, praticamente, l’ultimo zuccherificio rimasto in Italia, plastic e sugar tax sarebbero un colpo mortale all’economia dell’Emilia-Romagna, già provata duramente dall’emergenza coronavirus. Mi appello quindi ai colleghi parlamentari emiliani e romagnoli: sostenete la nostra proposta emendativa per lo stop ai nuovi balzelli. Mettiamo l’Emilia-Romagna prima di tutto. Lo Stato, soprattutto in un momento come questo, deve aiutare aziende e lavoro, non può essere un freno a mano tirato”. Così la senatrice della Lega Lucia Borgonzoni.

