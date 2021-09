Borse di studio Unife e BPER Banca. Premiati i tre studenti vincitori

Tempo di lettura: < 1 minuto

si è svolta questa mattina presso la Sede di BPER Banca a Ferrara la cerimonia di consegna delle borse di studio agli studenti più meritevoli dei Dipartimenti di Economia e Management e di Architettura dell’Università di Ferrara, istituite da Unife e da BPER Banca per supportare la formazione e la valorizzare i giovani talenti.

Ecco i nomi dei vincitori: Imane El Kholti del Corso di Laurea Magistrale in Economia e management per la creazione di valore, Giacomo Cocchi del Corso di Laurea Magistrale in Economics, management and Policies for global challenges e Maria Vittoria Modugno del Corso di Laurea Magistrale in Innovation Design.

In allegato, un comunicato stampa e un’immagine dell’evento.

Da sinistra, in primo piano i tre studenti vincitori: Giacomo Cocchi, Maria Vittoria Modugno, Imane El Kholti. Alle loro spalle: il Presidente della Commissione esaminatrice, Salvatore Madonna, il Direttore Regionale Emilia Est di BPER Banca, Paolo Barchi, e l’ Area Manager di Ferrara di BPER Banca, Monica Lorenzetti.

Cover: foto dei premiati Unife

