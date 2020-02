Brevetti, marchi e disegni: dal ministero dello sviluppo economico pronti 44 milioni di euro

Da: Prefettura di Ferrara.

Giovedì 20 febbraio, a partire dalle ore 14.30, Francesco Morgia e Loredana Guglielmetti, dirigenti, rispettivamente, della Direzione Generale per la Tutela della Proprietà Industriale e dei Brevetti nazionali, europei e domande internazionali di brevetto del Ministero dello Sviluppo economico, e Marilina Labia, dirigente Area Assistenza Tecnica per la Pubblica amministrazione di Si.Camera, illustreranno a imprese, consulenti, enti di ricerca ed associazioni di categoria i requisiti e le regole per accedere ai contributi a fondo perduto (di oltre 44 milioni di euro il plafond disponibile) per promuovere, valorizzare e sostenere l’utilizzo dei diritti di proprietà industriale e, dunque, la capacità innovativa e competitiva delle imprese.

Del resto – fa sapere l’Ente di Largo Castello – secondo un recente studio dell’Ufficio europeo dei brevetti (Epo) e dell’Ufficio Europeo per la Proprietà Intellettuale (Euipo), le imprese che richiedono brevetti, marchi o disegni hanno il 21% di possibilità in più, rispetto alle altre, di aumentare il proprio fatturato. “Il deposito di brevetti e marchi – ha sottolineato il presidente della Camera di commercio, Paolo Govoni – oltre a costituire per le aziende un fattore determinante per un vantaggio competitivo di lungo termine, con effetti importanti sull’economia territoriale, è fondamentale per proteggere la creatività di ciascun imprenditore contro le azioni di contraffazione che procurano un grave danno all’economia provinciale sia in termini di riduzione della competitività delle imprese, sia di sicurezza, sia di mancate entrate fiscali. Per quanto possa apparire strano – ha concluso il presidente della Camera di commercio – brevetti e marchi rappresentano un ingrediente del business che la maggior parte delle aziende ancora non gestisce, non misura e non pubblicizza. Eppure, investitori e banche dedicano loro sempre più attenzione per valutare la solidità e le prospettive di sviluppo di un’azienda”.

I bandi prevedono quattro linee di finanziamento:

• Brevetti: per l’acquisto di servizi specialistici in termini di redditività, produttività e sviluppo di mercato, prevista una dotazione di 21,8 milioni di euro.

• Disegni e modelli (singoli o multipli) registrati prevista una dotazione di 13 milioni di euro.

• Marchi: per l’acquisto di servizi specialistici finalizzati alla registrazione di marchi europei e marchi internazionali, prevista una dotazione complessiva di 3,5 milioni di euro.

• Voucher 3i, rivolto alle start-up innovative per l’acquisto di servizi di consulenza per la brevettazione, con una dotazione di 6,5 milioni di euro annui, per un triennio.

La partecipazione al worshop è gratuita previa registrazione sul sito www.fe.camcom.it

Ferrara. 4477 marchi nazionali, 763 marchi internazionali, 128 invenzioni industriali, 84 modelli di utilità depositati a Ferrara, dal 2008 al 31 dicembre 2019 presso gli uffici della Camera di commercio. Prodotti di “largo consumo”, sistema moda, dispositivi elettronici, elettrici, ottici, digitali; occhiali; caschi; estintori. Sono gli ambiti più diffusi in cui le imprese ferraresi, tra il 2008 e il 2019, hanno chiesto – e ottenuto – la tutela delle proprie produzioni in Italia e in Europa attraverso la registrazione del marchio in Camera di commercio. L’ambito medico, il packaging e l’automotive quello in cui, invece, maggiormente si è espressa la genialità dei nostri concittadini, riconosciuta attraverso il brevetto UE.

• Il Brevetto è un titolo in forza del quale si conferisce al titolare un monopolio temporaneo di sfruttamento di un trovato, per un periodo di tempo limitato, consistente nel diritto esclusivo di realizzarlo, disporne e farne un uso commerciale, vietando tali attività ad altri soggetti non autorizzati.

• Il Marchio è un “segno” usato per distinguere i propri prodotti/servizi da quelli della concorrenza. Rappresenta uno dei principali elementi dell’immagine dell’azienda e fornisce, agli occhi della clientela, garanzie di qualità e affidabilità.

• I Disegni e Modelli sono i segni distintivi dell’aspetto esteriore dell’intero prodotto o di una sua parte che lo connota rispetto alla concorrenza.

Commenta