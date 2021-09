Tempo di lettura: 2 minuti

Bruciare con l’acqua, lavare col fuoco: in libreria un romanzo gotico italiano

Ambientato in Italia, Bruciare con l’acqua, lavare col fuoco, edizioni BookTribu, in libreria dal 25 settembre, è l’ultimo libro di Clelia Pulcinelli. L’autrice, appassionata di tradizioni esoteriche, crea un intreccio ricco di ombre e quesiti ereditati dalla letteratura gotica che si mescolano all’esoterismo tipico della nostra penisola e alle sue tradizioni magiche e folkloristiche configurando una nuova, innovativa forma di gotico all’italiana.

Il circo Branciforte percorre l’Italia ammaliando ogni settimana una nuova città grazie alle straordinarie abilità degli artisti e alla sua nostalgica aura di splendore e mistero. Quando la compagnia arriva nell’isolata cittadina rurale di Acquanera presagi nefasti e inspiegabili eventi iniziano a turbare la quiete degli artisti, tramutandosi ben presto in inquietanti scoperte legate ai segreti del circo Branciforte e agli enigmi della piccola città.

L’autrice riesce a sospingere la propria immaginazione nella graduale e progressiva costruzione di un mondo narrativo poliedrico. Grazie a un’intuizione letteraria, il nucleo della storia si espande in direzione di una efficace finzione ammaliatrice. Il carattere dell’opera è dato, infatti, dalla costruzione di molteplici scenari narrativi: un romanzo in cui la fantasia creatrice si moltiplica in più direzioni.

“Questo romanzo è nato dalla comunione di due suggestioni profondamente diverse ma in grado di amalgamarsi fra loro in maniera sorprendente – spiega Clelia Pulcinelli -, da un lato, il mio interesse per le tradizioni esoteriche, l’occulto e il soprannaturale di stampo tipicamente italiano che mi porto dietro da quando ero bambina e sentivo le amiche di mia nonna parlare di malocchio, magia e leggende su spettri ed entità misteriose; dall’altro il fascino nostalgico ed enigmatico della tradizione circense su cui mi sono informata con più interesse dopo essere stata colpita dalla notizia della morte di Moira Orfei”.

L’autrice. Clelia Pulcinelli, nata nel 1996, originaria della provincia di Frosinone, è laureata in Lingue e letterature europee e americane, scrittrice e influencer. Nel 2017 ha vinto il premio Trama nell’ambito del concorso letterario nazionale di BookTribu, con il romanzo fantascientifico Gli Ultimi Giorni Di Naavah. Clelia lavora anche come influencer e content creator sui suoi canali social dove parla di film, libri, anime e manga ed è seguita da oltre 150mila persone.

