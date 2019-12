Buon anno in musica e danza

Novità per Ferrara sono gli auguri in musica e danza che il cantautore Leonardo Veronesi e Jazz Studio Dance faranno mercoledì 1 gennaio 2020 dalle ore 17 in Piazza Trento Trieste! L’esibizione di danza e il concerto live sono inseriti nelle iniziative del Natale e Capodanno organizzate da Made Eventi e Delphi International patrocinate dal Comune di Ferrara.

ore 17

“QUADRI DI STRADA” Nella strada ci sono tante presenze ….personaggi reali e di fantasia …..marionette, mimi, cartomanti, quadri animati, babbo natale, befane, creature affascinanti, statue, breakers … che si mescolano con i passanti per scambiarsi esperienze di vita …

Danzano per il Jazz Studio Dance: Vladislav Kniazev, Giulia Perinati, Elisa Lanotte, Eleonora Balleri, Alice Trombetta, Antonio Rizzioli, Eleonora Oliviero.

Coreografie e direzione artistica: Silvia Bottoni

Jazz Studio Dance è una realtà conosciuta e apprezzata sia a livello locale che nazionale. Fornisce una preparazione amatoriale e professionale ai suoi allievi. Esiste un corpo di ballo della scuola con cui si partecipa a concorsi di danza, trasmissioni televisive, spettacoli teatrali e iniziative organizzate da Associazioni e Istituzioni al solo scopo di diffondere la cultura della danza.

ore 17.30

“LEONARDO VERONESI & ATIPICO SINFONIK 4TET LIVE”

Leonardo Veronesi Voce e Chitarra Acustica

Silvia Marcenaro Violino

Eugenio Cabitta Cori e Chitarra Acustica

Mario Manfredini Cajon e Sezione Ritmica

Cantautore originale, Leonardo Veronesi, in modo ironico canta un quotidiano che per quanto rientri in uno schema di normalità ha sempre un margine di imprevedibilità, qualcosa che non si riesce a valutare, qualcosa che sfugge al nostro controllo. Prosegue quindi un percorso stimolante improntato su una ricerca di sonorità e soluzioni musicali originali che lo vede presente in live, spettacoli teatrali ed eventi culturali in nome di una forte volontà di creare nuove sinergie da sempre alla base dei suoi progetti. Sta portando avanti con successo il suo nuovo progetto di live tour che lo vede collaborare con Atipico Sinfonik 4tet, formato da valenti musicisti che lo accompagneranno cercando di uniformarsi alla magica atmosfera della città illuminata dalle luci natalizie eseguendo con lui brani che celebrano la grande musica italiana, unitamente i suoi inediti.

Una formazione davvero atipica che testimonia la continua sperimentazione di sonorità diverse e di contaminazioni musicali di Veronesi, artista a tutto tondo che non smette mai di stupirci. Il repertorio è stato rivisitato in chiave acustico – sinfonika per arrivare ad arrangiamenti che trasportano in diverse atmosfere musicali pensati appositamente per il pubblico cittadino che dopo aver festeggiato il Capodanno inizia il nuovo anno passeggiando per il centro cittadino. Cantautore originale Leonardo Veronesi, prosegue un percorso stimolante improntato su una ricerca di sonorità e soluzioni musicali originali che lo porterà in giro per live, spettacoli teatrali ed eventi culturali in nome di una forte volontà di creare nuove sinergie da sempre alla base dei suoi progetti e che lo vedrà collaborare con musicisti diversi a seconda dei vari contesti.

Presenta la spumeggiante Elisa Giorio di Radio Sound, una garanzia di professionalità e freschezza!

