“Buon anno in musica e danza” ottiene un grande successo tra adulti e bambini

L’evento “Buon anno in musica e danza” presentato mercoledì 1 gennaio 2020 in Piazza Trento Trieste a Ferrara ha ottenuto un grande successo e conferma un calendario di iniziative natalizie di qualità che sono state proposte finora a partire da metà novembre da Made Eventi e Delphi International con il Patrocinio del Comune di Ferrara. La novità dello spettacolo del primo dell’anno ideato da Silvia Bottoni e Leonardo Veronesi, ha soddisfatto adulti e bambini, turisti e cittadini che numerosissimi hanno assistito alla esibizione di danza del Jazz Studio Dance – Uisp Ferrara “QUADRI DI STRADA” una originale e raffinata coreografia di Silvia Bottoni interpretata dai danzatori posizionati come statue viventi e animati da un simbolico babbo natale (interpretato da Giorgio Galletti che ha poi interagito anche con i musicisti). Per la raffinatezza dei costumi, dei gesti e delle musiche è stato un momento di grande poesia applauditissimo dal pubblico che speriamo di rivedere al più presto arricchito da altri personaggi. Ha stupito tutti l’eleganza del quadro De Nittis interpretato da una bravissima danzatrice che usciva dalla cornice vestita con costume e oggetti dell’epoca su un’aria di Carmen cantata da Maria Callas. Ancora una volta il Jazz Studio Dance, realtà conosciuta e apprezzata sia a livello locale che nazionale ha messo in luce professionalità, bravura e originalità. Alle ore 17.30 si è esibito il cantautore Leonardo Veronesi & Atipico Sinfonik 4Tet (Silvia Marcenaro, Eugenio Cabitta, Mario Manfredini). Due ore continue di grande musica di qualità hanno intrattenuto un pubblico che gremiva tutta la piazza ed è rimasto fino alla fine della esibizione sfidando il clima rigido, cantando insieme ai musicisti e applaudendo continuamente. In una atmosfera quasi magica sotto le bellissime luminarie natalizie Veronesi ha eseguito brani che celebravano la musica italiana, unitamente ai suoi inediti dando prova del suo talento artistico, con interpretazioni personalizzate sorrette dalla sua affascinante timbrica vocale. Una formazione davvero atipica che testimonia la continua sperimentazione di sonorità diverse e di contaminazioni musicali di Veronesi, artista a tutto tondo che non smette mai di stupirci. Il repertorio è stato rivisitato in chiave acustico – sinfonica per arrivare ad arrangiamenti che trasportavano in diverse atmosfere musicali pensati appositamente per il pubblico cittadino che dopo aver festeggiato il Capodanno ha iniziato il nuovo anno passeggiando per il centro e ha potuto godere di uno spettacolo che a detta di tutti è stato un vero regalo alla città. A completare questo fantastico team, la bravura e l’allegria della presentatrice Elisa Giorio di Radio Sound, presente in quasi tutti gli eventi di questo ricchissimo programma festivo. Grande soddisfazione da parte degli organizzatori che dopo questa scommessa vinta alla grande, sono già al lavoro per nuove sorprese da presentare alla nostra città!

