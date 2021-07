Buon appetito!

Tempo di lettura: 2 minuti

Come tutti sappiamo, il mondo là fuori non sembra promettere bene ma: proprio mentre sento già nell’aria le accuse di pessimismo/disfattismo un tanto al chilo – a cui sono comunque abituato – beh, dico subito che io mi fido moltissimo del Nostro Governo.

Non solo mi fido del Governo: mi fido anche di tutti gli altri enti che lavorano per noi, Confindustria in primis.

Tutte queste magnanime persone stanno lavorando giorno e notte (cit.) per permetterci un bellissimo ritorno alla normalità, quella normalità che io magari ingenuamente un tempo contestavo ma: adesso non lo farei mai ma mai mai mai.

Io voglio – come tutti – che tutto continui come deve continuare perché, davvero, di quest’incertezza proprio non se ne può più.

Dobbiamo continuare a spremere il pianeta com’è giusto che sia, anche perché siamo già belli avviati con la transizione ecologica e non c’è proprio pericolo di fare la brutta fine che tanti gufi ci spauracchiano così, con quel disfattismo gratuito.

Ad ogni modo capisco quei gufi, forse peccano solo di quella proverbiale voglia di lavorare che ha reso grande la razza umana non solo sulla Terra ma anche nel cosmo.

Ci sono persone intraprendenti che si lanciano con razzi falliformi nello spazio e questi sono segnali che ci invitano a prendere queste persone come modelli e a guardare fiduciosi verso un certamente aureo domani.

Qualche cattivone magari ha sperato che quel razzo falliforme potesse esplodere ma: certamente non io, nossignori.

Io mi sono sentito pieno di orgoglio – e soprattutto fiducia verso tutti – vedendo quel razzo al decollo.

Perché dico questo?

Perché so con certezza che fidandomi delle istituzioni e – soprattutto – dandomi da fare, anch’io un giorno potrò decollare con il mio razzo che però non vorrei così falliforme, bensì: a forma di iguana adagiata su un piatto decorato con una gradevole cornice vegetale.

Perché?

Boh, questa è un’altra storia e a essere sinceri non lo so nemmeno io.

Vabbè, buona settimana e buon appetito a qualunque ora del giorno e della notte.

True faith (New Order, 1987)

