Da: Cristina Romagnoli, Comune di Copparo

BUONI SPESA AL VIA PER L’UNIONE TERRE E FIUMI

Le richieste potranno essere presentate fino a venerdì 5 marzo ad Assp

Per i cittadini residenti nel territorio dell’Unione dei Comuni Terre e

Fiumi serviti da Assp è possibile avanzare le domanda di contributo in

buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari e di prima necessità

destinati a nuclei familiari in condizioni di contingente indigenza

economica conseguente l’emergenza Covid-19.

Le richieste potranno essere presentate fino alle 12 di venerdì 5 marzo

e dovranno essere compilate e sottoscritte attraverso il modulo

disponibile sul sito dell’Assp www.asspterrefiumi.it e inviate alla mail

buonispesacovid-19@asspterrefiumi.it o consegnate in formato cartaceo

previo appuntamento contattando gli uffici Assp al numero 0532 871610,

dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12.

Potrà essere presentata una sola richiesta per ciascun nucleo familiare.

I buoni saranno quantificati per famiglia composta da un componente in

100 euro, 200 euro per due componenti, 300 per tre, 400 per quattro, 500

per 5 e 600 per 6 componenti e saranno spendibili entro e non oltre 30

aprile 2021. I buoni saranno erogati e nuclei familiari più esposti agli

effetti economici derivanti dall’ emergenza epidemiologica, ma, qualora

le risorse finanziarie lo consentano, potranno essere estesi anche ai

beneficiari di misure di sostegno economico di provenienza pubblica.

Nei giorni successivi alla scadenza il servizio sociale procederà

all’istruttoria delle domande e le famiglie verranno informate

sull’esito attraverso email o sms da parte della società che si occuperà

della gestione dei buoni. I cittadini riceveranno una notifica di

avvenuta registrazione e potranno collegarsi nella propria pagina

personale del sito dedicato attraverso le credenziali ricevute. Con tale

notifica verrà comunicato inoltre il codice pin personale per completare

la registrazione. I beneficiari ammessi a contributo riceveranno sul

proprio telefono cellulare un sms contenente un codice pin da digitare a

conferma della spesa presso il negozio. Per effettuare gli acquisti

negli esercizi commerciali accreditati presso i quali è possibile

spendere i propri buoni spesa è infatti necessario presentare la tessera

sanitaria per il riconoscimento e far visionare il pin. L’utente potrà

verificare dalla propria pagina personale l’importo assegnato, tutti i

movimenti che saranno registrati e l’estratto conto periodico e finale.

Per informazioni Assp tel. 0532 871610, dal lunedì al venerdì dalle 10

alle 12, o mail a buonispesacovid-19@asspterrefiumi.it.

