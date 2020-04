Buoni spesa/Ferrara: Fabbri ha violato la legge. Lo dice il Tribunale

Tempo di lettura: 2 minuti

Da: Ufficio Stampa

Buone notizie per i tanti cittadini ferraresi che non sono riusciti

neanche a presentare la domanda.

Il Tribunale di Ferrara ha emesso oggi una ordinanza di accoglimento

totale del ricorso promosso da ASGI, l’Altro Diritto, Associazione

Umanità e CGIL CISL e UIL contro i criteri di accesso ai buoni spesa

per l’emergenza COVID-19.

Segue dichiarazione di Leonardo Fiorentini a nome di Emilia Romagna

Coraggiosa di cui è co-coordinatore a Ferrara:

“A nulla sono valsi, di fronte al Giudice, i giochetti comunicativi e

di bassa burocrazia intentati in questi giorni dal Sindaco (chiunque

realmente esso sia) che non ha mai risposto alle domande poste in sede

istituzionale e a mezzo la stampa.

Il Giudice ha accertato “il carattere discriminatorio della condotta

tenuta dal Comune di Ferrara” ed ha ordinato di riformulare i criteri

senza le clausole discriminatorie, riaprendo le domande per i buoni

spesa.

Il Sindaco leghista di Ferrara (chiunque realmente esso sia) ha quindi

violato il Testo Unico sull’Immigrazione che, ricordiamolo, dal 2002

porta il nome dei suoi ideatori BOSSI-FINI.

È una buona notizia per tutti quei cittadini ferraresi, italiani e

stranieri, che in queste settimane non sono nemmeno riusciti a

prendere la linea. È una buona notizia anche per tutti quegli studenti

e lavoratori fuorisede che sono rimasti qui per non diffondere il

contagio e che si sono poi visti dimenticati e ignorati dal Comune di

Ferrara. È una brutta notizia invece per chi di quei bisogni ha fatto

un uso strumentale e vergognosamente propagandistico, violando la legge.

A questo punto è evidente che il Comune dovrà rimettere mano al

proprio bilancio, auspicabilmente come il Comune di Bologna che ha di

fatto raddoppiato i fondi giunti dallo Stato. La nostra giunta è

riuscita invece nell’impresa incredibile di non assegnare tutti i

fondi messi a disposizione dal Governo.

Sia chiaro fin d’ora che non accetteremo procedure inefficienti ed

opache come quelle utilizzate sin qui per l’assegnazione dei buoni

spesa e continueremo a batterci affinché si ripristini quanto prima

equità e giustizia sociale.”

Commenta