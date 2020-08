Tempo di lettura: 2 minuti

Da: Ufficio Stampa Bialystok Produzioni produzioni

In piazza Italia arriva l’artista modenese Moreno Pigoni

Lunedì 31 agosto la rassegna Teatri sull’Acqua farà nuovamente tappa a Lido delle Nazioni, dove sarà protagonista la compagnia modenese dei Burattini della Commedia dell’Arte.

Capitanata dal burattinaio Moreno Pigoni, la compagine emiliana presenterà uno spettacolo tra i suoi cavalli di battaglia: Il pentolino magico. Un lavoro ispirato ad un antico canovaccio della tradizione, messo in scena in maniera dinamica ed esilarante: Sandrone e Fagiolino vengono scambiati per due eminenti medici ed invitati alla corte di Persia per guarire il principe, vittima di un incantesimo della Strega Morgana. I due finti medici ne combineranno di tutti i colori, fino ad impossessarsi del pentolino che contiene un misterioso medicamento.

L’appuntamento è alle 21 di lunedì 31 agosto in Piazza Italia a Lido delle Nazioni. Il programma proseguirà poi mercoledì 2 settembre in Piazzetta Ballardini a Lido di Pomposa, dove sempre alle 21 il Teatro alla Panna, storica compagnia marchigiana in attività da oltre trent’anni, presenterà un originalissimo adattamento della fiaba di Cappuccetto Rosso realizzato in baracca con burattini e attori.

La rassegna è parte del progetto Comacchio Summer Experience, ed è organizzata da Bialystok Produzioni e Made Eventi per il Comune di Comacchio, con la direzione artistica di Massimiliano Venturi. L’ingresso è gratuito e consentito fino ad esaurimento dei posti disponibili; gli spettacoli sono adatti a tutti gli spettatori a partire dai 3 anni di età. Aggiornamenti in tempo reale sulla pagina Facebook ‘Comacchio a Teatro’, programma completo sul sito www.comacchioateatro.it . In caso di pioggia o maltempo, gli eventi saranno rimandati a data da destinarsi.

