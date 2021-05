Caffè in Rosa – VII appuntamento – Lunedì 24/05 ore 14.00 con Terziario Donna Ferrara Confcommercio

Tempo di lettura: 2 minuti

Ufficio Stampa Ascom Ferrara.

Proseguono gli appuntamenti organizzati da Terziario Donna Ferrara di Confcommercio: Caffè in Rosa – questo il nome del progetto – vede lunedì prossimo (24/05) una settima puntata dedicata allo stimolante equilibrio tra tradizione ed innovazione. Ospite del pomeriggio sarà Valeria Saltari titolare del negozio di fiori “Le Ragazze di Flò” a Bondeno. A moderare l’evento sarà Simona Salustro, Presidente provinciale di Terziario Donna Ferrara Confcommercio a partire dalle ore 14.00 con una durata di una quindicina di minuti.

“Questa volta l’obiettivo del nostro incontro – entra nello specifico Eleonora Taddia componente del Consiglio di Terziario Donna – riprendiamo il filo conduttore dell’innovazione e del riposizionamento della propria impresa in questi mesi segnati dall’emergenza saniataria. Le esperienza innovative che Valeria ha valorizzato in una decina di anni di collaborazioni con le testate giornalistiche, a Milano, più glamour – da Vanity Fair a Donna Moderna – nel campo del design d’interni ora trovano creatività ed espressione in realizzazioni scenografiche floreali non solo nell’ambito più noto e tradizionale delle cerimonie (matrimoni in primis) ma anche negli allestimenti stabili di negozi, uffici….Insomma cercheremo di capire e quali spunti utilizzare per come reinventare un attività tradizionale aprendosi a nuovi segmenti di mercato in questo caso l’Interior Design” conclude la Taddia.

Gli appuntamenti di Caffè in Rosa sono ogni lunedì sulla pagina Facebook @terziariodonnaferrara e sul canale Youtube di Ascom Confcommercio Ferrara – youtube.com/ascomfe

