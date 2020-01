Cambio Data “La Vedova Nera”

Da: Ufficio Stampa

Si comunica che lo spettacolo LA VEDOVA ALLEGRA programmato alle ore 16.00 del 12 GENNAIO 2020 sarà posticipato il giorno 19 GENNAIO sempre alle ore 16.00, per problemi tecnici.

I biglietti acquistati saranno validi per la nuova data.

L’eventuale rimborso sarà possibile entro e non oltre il 18 gennaio 2020 presso il punto vendita ove si è effettuato l’acquisto. I biglietti acquistati on-line saranno rimborsati direttamente da ticket one o vivaticket.

Il Teatro Nuovo di Ferrara si scusa per il disguido.

Commenta