E’ andato alle classi 5A del Liceo Carducci e 5A dell’Istituto Tecnico Professionale Bachelet il riconoscimento della Camera di commercio di Ferrara per il miglior progetto di alternanza scuola lavoro. Così ha deciso la Commissione di valutazione formata, tra gli altri, da docenti dell’Università estense, che ha premiato il video multimediale “Tutor per l’orientamento e la prevenzione”, realizzato dagli studenti del Liceo Carducci nell’ambito di un progetto pilota promosso dalla Comunità di San Patrignano, e il progetto dei ragazzi e delle ragazze dell’Istituto Bachelet “Impresa al Femminile”, nato dall’idea di dare alle donne la fiducia che meritano affinché si misurino senza paura con le sfide dell’economia globale, con il rischio dell’impresa, e mettano a frutto le loro abilità di ‘fare rete’.

600 euro a ciascuna delle scuola prime classificate, 400 euro alla seconda e 250 alla terza classificata : questi gli assegni consegnati (virtualmente) dal Segretario generale della Camera di commercio nell’ambito del nutrito programma di iniziative promosso dall’Ente di Largo Castello per valorizzare e dare visibilità – nonostante la pandemia – ai racconti dei progetti d’alternanza scuola-lavoro ideati, elaborati e realizzati dagli studenti e dai tutor degli Istituti scolastici ferraresi di secondo grado.

Bello anche il progetto degli studenti della classe 3B del Liceo artistico Dosso Dossi, classificatosi al secondo posto, che, presso il Consorzio Factory Grisù di Ferrara, ha dato vita a quattro percorsi pluridisciplinari coniugando ambiente, territorio, artigianato, nuove tecnologie e materiali di recupero. Se alle ragazze ed ai ragazzi della 4S del Liceo Ariosto è andato il terzo premio per un progetto sviluppato – presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria di Ferrara e l’Azienda territoriale Unità Sanitaria Locale – in ambito biomedico con l’obiettivo di promuovere l’importanza della ricerca scientifica e di stimolare l’interesse dei giovani ai problemi della sperimentazione scientifica, al quarto posto si sono classificate le classi 3N e 4L del Liceo Roiti, che hanno lavorato sulla sostenibilità e sulla tutela dei beni culturali ed ambientali, fra i quali il Palazzo Costabili di Ferrara e il suo giardino neorinascimentale.

Giunto alla quarta edizione, il Premio “Storie di Alternanza” è un progetto molto sentito dalla Camera di commercio, alla quale la legge di riforma affida una serie di nuove funzioni in materia proprio di orientamento scolastico e alternanza scuola-lavoro. Tra queste, anche la gestione del Registro nazionale per l’alternanza scuola-lavoro, punto d’incontro (virtuale) tra le scuole e le strutture che sono disponibili ad ospitare studenti in esperienze di alternanza e apprendistato per offrire loro un periodo di apprendimento on the job.

Possono candidarsi al Premio della Camera di commercio, i cui battenti riapriranno nel 2021, gli studenti, singoli o in gruppo, che:

facciano parte di una o più classi di uno stesso o più istituti di istruzione secondaria superiore;

abbiano svolto e concluso, a partire dall’entrata in vigore della legge n. 107/2015, un percorso di alternanza scuola-lavoro (presso imprese, Enti, professionisti, impresa simulata, etc.);

abbiano realizzato un racconto multimediale (video) che presenti l’esperienza di alternanza realizzata, le competenze acquisite e il ruolo dei tutor (scolastici ed esterni).

