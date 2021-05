CAMERA DI COMMERCIO, “IDEE IN AZIONE 2021”: L’ISTITUTO COPERNICO-CARPEGGIANI SI AGGIUDICA IL PRIMO POSTO CON DUE PROGETTI AD EX AEQUO.

Ai primi tre progetti classificati è andato il contributo dell’Ente di Largo Castello (300 € al primo classificato, 200 al secondo e 100 al terzo) per l’acquisto di materiale scolastico.

8 idee imprenditoriali nate fra i banchi delle scuole ferraresi si sono sfidate giovedì 27 maggio in un PITCH DAY on line organizzato dalla Camera di commercio e JA Italia a chiusura del Progetto Idee in azione, un programma di educazione imprenditoriale diffuso nelle scuole superiori che, sotto la supervisione della Commissione Europea e del Ministero della Pubblica istruzione, ogni anno coinvolge migliaia di studenti italiani ed europei.

Le 8 idee imprenditoriali, nate in quattro classi degli istituti Ariosto, Copernico-Carpeggiani e Remo Brindisi, sono state illustrate ad una Giuria tecnica composta, oltre che da funzionari della Camera di commercio, da Adele Del Bello, responsabile Ripartizione Ricerca dell’Università di Ferrara, e da Zeno Govoni, presidente di Federalberghi Confcommercio Ferrara e proprietario e direttore dell’Hotel Annunziata a Ferrara. Tra i parametri di valutazione dei progetti, le potenzialità dell’idea nel creare o soddisfare nuovi bisogni, l’impatto della digitalizzazione nella sua realizzazione, l’incidenza sulla qualità della vita delle persone, delle aziende coinvolte (clienti, impiegati, fornitori) e dell’ambiente e la sostenibilità, anche economica, dell’iniziativa. Un vero e proprio laboratorio d’impresa, insomma, che ha permesso ai ragazzi di sperimentare ogni fase, dallo sviluppo di un concept con relativo studio di fattibilità, fino alla realizzazione del prodotto e al lancio sul mercato, imparando a misurarsi con problematiche legate alla costituzione e alla gestione di un’impresa, in tutto simili a quelle reali.

Al termine delle presentazioni dei progetti d’impresa, gli studenti hanno ascoltato la testimonianza dell’imprenditore Gian Luigi Zaina, vice presidente di Confindustria Emilia area Centro e socio e amministratore Unico di Della Rovere Srl, società del settore moda specializzata nella produzione e commercializzazione, e di Cashmeregs Srl, società del settore moda che si occupa di retail diretto da sempre orientata all’export e all’innovazione. L’ingegnere ha infine così commentato l’evento: “Ho preso parte davvero con molto piacere a questa bella iniziativa di “educazione imprenditoriale” per gli studenti. Trasmettere alle nuove generazioni il valore nodale della cultura e della formazione tecnica e del lavoro dell’impresa è una priorità che Confindustria Emilia persegue da anni mettendo in campo energie, idee e risorse per creare un’alleanza educativa che soddisfi i nuovi bisogni formativi. Il cuore del nostro impegno sui temi della scuola e della formazione si declina in una serie di iniziative che coinvolgono gli studenti, dalle elementari alle superiori, e nel raccontare ai giovani il mondo delle aziende diventando così ambasciatori della cultura d’impresa”.

Maurizio Pirazzini, Conservatore del Registro delle imprese, ha poi annunciato la classifica finale e i progetti premiati. Sul gradino più alto del podio, ad ex aequo i ragazzi delle classi 3a N (docente Maddalena Vitale) e 3a M (docenti Emanuele Giovagnoli e Jessica Pompa) dell’Istituto Copernico-Carpeggiani con i progetti ALZ AIM e MOTORE AD IDROGENO, per aver individuato idee innovative ad alto potenziale, che mirano alla salute delle persone e alla sostenibilità ambientale. Il secondo posto è andato a DELTA’S FOOD della classe 3a A (docente Simona Gregori), mentre il terzo posto se lo è aggiudicato il progetto WELCOME DOGS della 3a R del Liceo Ariosto (docente Silvia Romagnoli).