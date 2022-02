Campagna Ucraina

Tempo di lettura: 4 minuti

Incontro online per coordinare la mobilitazione nazionale del 26 febbraio contro la guerra in Ucraina

Mercoledì 23 febbraio 2022

ore 21:00 (Durata: 2 ore)

https://www.peacelink.it/diretta Link all’incontro online



PeaceLink

Campagna di mobilitazione contro le minacce di guerra in Ucraina e per la costituzione di comitati per la pace a livello locale.

La crisi in Ucraina e le tensioni fra Russia e Nato rischiano di sfociare in una guerra dagli esiti imprevedibili, che potrebbe degenerare in un confronto nucleare.

Contro l’escalation militare è importante mobilitarsi perché l’Italia e l’ONU svolgano un ruolo di distensione in questo difficile momento.

Voglio sostenere le iniziative di pace che facciano sentire la voce di chi ripudia la guerra, così come recita l’articolo 11 della Costituzione Italiana.

Con questa adesione esprimo la volontà di collaborare alle attività contro la guerra e di partecipare alla costituzione di un comitato per la pace a livello locale.

Adesioni dal 4 febbraio 2022: 1485 persone , 146 associazioni

