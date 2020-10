Tempo di lettura: 4 minuti

Viaggio nell’Italia che coltiva libertà, questo il titolo del tour che Meglio Legale – la campagna italiana per la regolamentazione legale della cannabis – sta promuovendo in giro per l’Italia. Dopo Torino sarà il turno di Ferrara: l’appuntamento è per venerdì 16 ottobre alle 18 all’Empatia Canapa Bar in via Carlo Mayr 119. E’ prevista la diretta Facebook e Youtube.

In questa tappa del Tour di Meglio Legale si parlerà di come la regolamentazione legale della cannabis possa portare più sicurezza nelle città e più sicurezza nei consumi di sostanze. Partecipano a questo “Studio Live” in diretta streaming sui canali di Meglio Legale, Forum Droghe e Fuoriluogo: Antonella Soldo e Barbara Bonvicini, rispettivamente coordinatrice e attivista di Meglio Legale, Ilaria Baraldi, consigliera comunale a Ferrara, Leonardo Fiorentini, Segretario di Forum Droghe e Direttore di Fuoriluogo, Massimo Maisto, Presidente di Arci Emilia Romagna. In collegamento video sarà presente Federico Varese, professore di criminologia presso l’Università di Oxford (GB).

Per motivi di sicurezza legati all’emergenza Covid i posti per assistere in presenza al live streaming sono limitati: chi volesse partecipare in presenza è pregato di prenotarsi qui: www.fuoriluogo.it/ megliolegaleferrara

La tappa estense è copromossa da Forum Droghe: la discussione partirà quindi dalla domanda “le politiche proibizioniste sulle droghe e la repressione generano davvero più sicurezza?” Dopo 60 anni dall’approvazione delle convenzioni ONU sulle droghe illecite il mercato delle sostanze non è mai stato così ampio e pervasivo. A nulla sono serviti più di 50 anni di war on drugs: strade e piazze sono luogo di spaccio e consumo di sostanze (anche a Ferrara), il mercato è totalmente in mano alla criminalità. Ciò significa violenza, pericoli e maggiore insicurezza. Ma c’è un’alternativa: la riforma delle politiche sulle droghe. A partire dalla legalizzazione della cannabis che negli stati dove è stata realizzata ha già dimostrato una notevole efficacia nel diminuire non solo la criminalità legata alle droghe, ma anche la sicurezza in senso lato, come numerosi studi dimostrano.

La tappa successiva del tour di Meglio Legale sarà a Bologna sabato 17 ottobre alle ore 18 presso lo Chalet dei Giardini Margherita.

Meglio Legale è una campagna pubblica per la legalizzazione della cannabis e la decriminalizzazione dell’uso delle altre sostanze. È un progetto che coinvolge parlamentari e medici, imprenditori e avvocati, giornalisti e semplici cittadini per aprire un dibattito serio e responsabile sul tema. Quello della produzione, vendita e consumo della cannabis (e degli altri stupefacenti) è una delle questioni sociali più importanti nel nostro paese: riguarda la giustizia, la salute pubblica, la sicurezza, la possibilità di impresa, la lotta alle mafie, la ricerca scientifica e le libertà individuali. Meglio Legale rilancia una stagione di lotte politiche e iniziative civili per superare l’approccio repressivo – e solo repressivo – sulla gestione di questo fenomeno, e per ottenere un cambiamento culturale e normativo. https://megliolegale.it/

Forum Droghe ONLUS, fondata nel 1995, si occupa di politiche sulle droghe a livello nazionale ed internazionale. E’ l’editore di Fuoriluogo il sito di informazione sulle droghe e i diritti. È membro dell’International Drug Policy Consortium e della Coalizione Italiana per i Diritti e le Libertà Civili. Partecipa al Civil Society Forum on Drugs (CSFD) della Commissione Europea ed è organizzazione accreditata con status consultivo speciale presso l’Economic and Social Council (ECOSOC) dell’ONU dal 2017. https://www.forumdroghe.it

Barbara Bonvicini: Dal 2016 ha diretto la campagna “Cannabis Terapeutica Lombardia”, una proposta di legge d’iniziativa popolare per la regolamentazione dei farmaci cannabinoidi in quella regione. È segretaria dell’Associazione Enzo Tortora Radicali Milano e collabora con l’Associazione Luca Coscioni per le attività antiproibizioniste di “Legalizziamo.it”. Ha curato, insieme a Viola Tofani, il volume La Cannabis fa bene alla Politica (Reality Book, 2018).



