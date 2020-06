Cantiere edile in via Botte Panaro: come cambierà la circolazione stradale fino alla conclusione del cantiere

Tempo di lettura: 2 minuti

Via Botte Panaro chiude per lavori, destinati a protrarsi per circa un anno, fino alla conclusione di un cantiere edile per l’adeguamento strutturale post-sisma di un immobile privato. Le conseguenze dirette del cantiere saranno un ridisegno complessivo della viabilità di tutta la zona che costeggia il Duomo di Bondeno. Il cantiere prenderà il via Mercoledì 1° Luglio 2020 (anche se l’Ordinanza specifica numero 49 è attiva dal 17 Giugno scorso), mentre le misure rimarranno attive fino al 17 Giugno del 2021. Tuttavia, le previsioni portano a pensare ad una conclusione anticipata delle operazioni rispetto alla durata di 12 mesi.

Il primo provvedimento della modifica alla disciplina della circolazione stradale, apportato dalla specifica Ordinanza della Polizia Municipale dell’Alto Ferrarese, sarà un divieto di transito nella zona interessata dai lavori. In una prima fase, già iniziata, ci sarà un divieto di fermata con rimozione forzata in Via Botte Panaro, almeno per quanto riguarda gli stalli interessati e antistanti al numero civico 18 di Botte Panaro, in cui si svolgeranno le operazioni di accantieramento.

Nella seconda fase, che inizierà mercoledì 1° luglio 2020, verrà istituito un divieto di sosta su ambo i lati e con rimozione forzata su Via Botte Panaro. La circolazione sulla stessa Via Botte Panaro sarà vietata, con deroghe soltanto per i residenti, per i veicoli di soccorso, di polizia e per i mezzi di servizio del cantiere edile, che sarà gestito dalla ditta Albieri Srl. In Via Mazzini verrà istituita una rotatoria, antistante al Duomo, in prossimità della quale gli agenti della Polizia Locale raccomandano di fare attenzione (per la viabilità modificata) e di osservare l’obbligo di rallentamento e di precedenza.

Come prevedono le normative vigenti, vi sarà l’obbligo di evidenziare il cantiere, così come eventuali ingombri presenti sulla carreggiata, mentre le segnalazioni stradali indicheranno ai cittadini le variazioni intervenute in questi ultimi giorni. Sarà cura della Polizia Municipale, infine, avvisare tutti i residenti dell’area.

