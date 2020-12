Cantieri della bonifica a pieno regime

Tempo di lettura: 2 minuti

Da: Cristina Romagnoli, Comune di Copparo

Iniziati i lavori in via Boccati e affidati quelli di ripresa frane in via Faccini

Procedono a grandi passi le opere, a cura del Consorzio di Bonifica di Pianura di Ferrara, le opere funzionali alla tenuta e all’efficienza idraulica del territorio copparese.

Sono iniziati i lavori di ripresa delle frane sul Canale Naviglio a lato di via Boccati. Il cantiere è già entrato nel vivo dell’attività con gli interventi di infissione dei pali lignei ai piedi della sponda, la quale verrà poi sistemata e rivestita con pietrame.

Sta avanzando anche l’opera necessaria a far fronte alle frane sul Canale Naviglio in fregio a via Ariosto. Si sta andando avanti con il rivestimento del fondo in cemento armato ed è anche stato realizzato un tratto del rivestimento della sponda, dopo la ricostruzione con sasso e ghiaione. Questa lavorazione, a completare il consolidamento dell’intera sezione trapezoidale, si susseguirà con le medesime modalità per tratti, fino al ponte.

Altro cantiere attivo è quello di realizzazione della nuova chiavica di Coccanile: sono stati completati i getti in calcestruzzo per l’edificazione della fondazione. A breve incomincerà la costruzione dei muri in elevazione.

È inoltre stato affidato all’impresa F.lli Sambi un ulteriore intervento di ripresa frane in via Faccini a lato del canale Collettore Acque Alte, che prenderà il via la prossima settimana. Si tratta di vari tratti di intervento per una lunghezza complessiva di circa 226 metri, finanziati per 90mila euro con i fondi della Protezione Civile. Per garantire la sicurezza del traffico, tra le località di Coccanile e Ambrogio, sulla strada comunale che va da via Piumana a via Faccini attigua al canale, sarà disposto un divieto di transito per tutti i veicoli sino al termine dei lavori di ripristino della sede stradale.

