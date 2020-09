Cappuccetto Rosso a Lido di Pomposa

Tempo di lettura: 3 minuti

Da: Ufficio Stampa Bialystok Produzioni

I burattini del Teatro alla Panna presentano una originale versione della classica fiaba

Proseguono gli appuntamenti con la rassegna itinerante Teatri sull’Acqua, che accompagnerà il pubblico fino al 9 settembre con spettacoli di burattini e arti di strada. Mercoledì 2 settembre ultima tappa a Lido di Pomposa, dove in piazzetta Ballardini a partire dalle 21 la storica compagnia del Teatro alla Panna, proveniente da Senigallia e animata dai burattinai Roberto Primavera e Luca Paci, presenterà un’originale versione della fiaba di Cappuccetto Rosso.

Dopo più di trent’anni di attività il Teatro alla Panna si misura per la prima volta con un classico per l’infanzia ma i due burattinai non son riusciti a mettersi d’accordo e quindi ognuno racconta la sua storia: classica o moderna? Inconciliabile!

Ci troviamo davanti ad un classico intoccabile della letteratura per l’infanzia, Cappuccetto Rosso, sostiene uno, niente da fare per l’altro, che non ne vuole sapere di raccontare la solita storia, lui la vuole diversa, più moderna, perché il pubblico si é stufato di sentirsela raccontare sempre nella stessa maniera. Così inizieranno a raccontare ognuno la propria storia senza alcuna volontà di capirsi e mentre uno cercherà di rimanere fedele alla tradizione, l’altro comincerà a fare i dispetti e a cambiare le carte in tavola; ne scaturirà un conflitto creativo con conseguente raddoppio dei personaggi principali, il Lupo e Cappuccetto Rosso, un altro Lupo e un altro Cappuccetto Rosso, a ciascuno il suo, coi due burattinai impegnati in un tiro alla fune per cercare di portare la storia dalla propria parte.

Riusciranno i due ad evitare il caos in agguato e a risolvere la serata davanti al pubblico raccontando comunque una “bella storia”? A sentire la nonna sembrerebbe di si!

Il programma proseguirà poi lunedì 7 settembre in viale dei Mille a Porto Garibaldi, con lo spettacolo StravagArte di Teatro Lunatico. E’ in corso di definizione la data di recupero dello spettacolo Il pentolino magico a cura dei Burattini della Commedia, in programma il 31/8 ma rinviato per pioggia.

La rassegna è parte del progetto Comacchio Summer Experience, ed è organizzata da Bialystok Produzioni e Made Eventi per il Comune di Comacchio, con la direzione artistica di Massimiliano Venturi. L’ingresso è gratuito e consentito fino ad esaurimento dei posti disponibili; gli spettacoli sono adatti a tutti gli spettatori a partire dai 3 anni di età. Aggiornamenti in tempo reale sulla pagina Facebook ‘Comacchio a Teatro’, programma completo sul sito www.comacchioateatro.it. In caso di pioggia o maltempo, gli eventi saranno rimandati a data da destinarsi.

