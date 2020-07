Caricento-ripartenza post Covid-19

Tempo di lettura: 3 minuti

Da: Cassa di Risparmio di Cento



Continua il percorso di incontri organizzati da Caricento con l’imprenditoria locale e gli esercenti per definire le strategie di ripartenza post emergenza.

Cento, 10 luglio 2020 – Ieri pomeriggio ha avuto luogo presso i locali della Filiale Sede della Cassa di Risparmio di Cento il secondo appuntamento del ciclo di incontri dedicati al territorio. Come avvenuto per il primo appuntamento dello scorso 25 giugno, che ha ospitato imprenditori ed imprese, la tavola rotonda ha coinvolto la Dirigenza della Cassa e titolari di imprese del settore del commercio operanti nel territorio, rappresentativi delle diverse tipologie di attività. Nello specifico all’evento hanno partecipato Davide Fiocchi (Fiocchi Abbigliamento – Cento), Marco Amelio (AM Immobiliare – Cento), Davide Simoni (Salumeria Simoni – Bologna), Matteo Ludergnani (Hotel Carlton – Ferrara) e Mariella Schiavi (Ottica La Lente – Ferrara).

L’evento, aperto da un’introduzione del Presidente di Caricento Giuseppe Pallotta e del Direttore Generale Ivan Damiano, ha visto anche la partecipazione del Direttore Commerciale, Carlo Malaguti, e della Responsabile Marketing Silvia Ballarini che hanno approfondito tematiche di attualità come la digitalizzazione dei pagamenti, le soluzioni di ultima generazione per gli incassi e le piattaforme di e-commerce disponibili anche per gli esercenti che non hanno vere e proprie vetrine online.

Alcuni dei partecipanti hanno infatti dichiarato di aver potuto mandare avanti la propria attività durante la crisi sanitaria proprio grazie a strumenti digitali di vendita ed incasso online ed in mobilità. Le richieste pervenute alla Cassa nel periodo di lockdown di questo tipo di strumenti, come mobile POS e servizi di e-commerce, sono state molteplici, a testimonianza del fatto che tanti esercenti si sono attrezzati per non subire uno stop completo della loro attività, dimostrando grande resilienza e voglia di reagire.

“ La capacità di adattamento e la velocità di reazione sono requisiti fondamentali per affrontare una crisi – ha dichiarato il Presidente di Caricento Giuseppe Pallotta – Siamo orgogliosi di far parte di un territorio dallo spirito così forte e sempre di più vogliamo fare gruppo con i nostri clienti esercenti in un momento in cui, per tutti, è tempo di ripensarsi sulla base di nuovi paradigmi “.

“La tecnologia corre ad una velocità incredibile e diventa difficile ma possibile tenere il passo con il cambiamento – ha dichiarato Carlo Malaguti, Direttore Commerciale di Cassa di Risparmio di Cento – Oggi è fondamentale che la Cassa sia al fianco degli esercenti consentendo loro di ripartire, sfruttando tutte le opportunità generate dalle tecnologie digitali”.

Il confronto con esponenti dell’imprenditoria voluto dalla Cassa proseguirà dopo l’estate con ulteriori appuntamenti, finalizzati a monitorare costantemente la ripresa e condividere esperienze utili alla ripartenza.

