Caricento – Sostegno alle famiglie: in pochi giorni richiesta la sospensione di 1,3 milioni di euro sulle rate dei prestiti personali

Da: Ufficio Relazioni Esterne – Cassa di Risparmio di Cento

Solo nel corso dell’ultima settimana la Cassa di Risparmio di Cento ha ricevuto richieste di sospensione per 1,3 milioni di euro sulle rate dei prestiti personali.

La Cassa ha infatti sottoscritto l’accordo tra l’Associazione Bancaria Italiana e le Associazioni dei Consumatori che nelle scorse settimane hanno siglato un accordo che permette di sospendere fino a 12 mesi il pagamento delle rate dei mutui ipotecari e degli altri prestiti in fase di rimborso. L’iniziativa è sempre rivolta a coloro che hanno perso il lavoro, hanno subito riduzioni di orario o fatturato a causa dell’epidemia da Covid-19. Circa le richieste di sospensione pervenute alla Cassa, in pochi giorni l’ufficio dedicato ha già congelato più di 600 mila euro e provvederà alla sospensione delle rate restanti entro la prossima settimana.

“ La prima fase dell’emergenza sanitaria è superata, ma dobbiamo fare in modo che questa non si trasformi in una crisi economica e sociale più profonda di quella che, purtroppo, stiamo già verificando attualmente – ha commentato il Direttore Generale di Caricento Ivan Damiano – La sospensione delle rate di prestito personale o mutuo ipotecario è fondamentale per lasciare respiro alle famiglie che versano in condizioni di difficoltà in questo momento.”

Continuano anche le erogazioni relative agli anticipi sulla cassa integrazione che Caricento sta liquidando ai clienti che ne abbiano fatto richiesta.

Inoltre, per accelerare la lavorazione delle pratiche riguardanti i finanziamenti sotto ai 25 mila euro, la Cassa ha rinforzato con nuove risorse la task force dedicata alla liquidazione delle somme. Ad oggi sono stati erogati 1,4 milioni di euro.

Le filiali della Cassa di Risparmio di Cento sono aperte al pubblico, ma rimane necessario fissare un appuntamento per poter svolgere un’operazione di sportello o ricevere consulenza. Sul sito della Cassa www.crcento.it sono sempre disponibili informazioni aggiornate sugli orari e le modalità di accesso.

