Caso Feola, Davide Bergamini (Lega): “lieti dell’esito delle indagini”

Da: Ufficio Stampa Lega

Davide Bergamini Referente provinciale di Ferrara della Lega Emilia commenta l’archiviazione del procedimento penale a carico del Maggiore Giorgio Feola, comandante dell’arma copparese.

“Apprendiamo con piacere la notizia dell’esito delle indagini sui fatti accaduti un anno fa nella caserma di Copparo, che si sono concluse con una archiviazione. Siamo lieti che la giustizia abbia fatto il suo corso e che abbia portato la verità ad emergere. Non abbiamo mai nutrito dubbi sull’integrità dell’operato del Maggiore Giorgio Feola e riteniamo importante che oggi la sua figura di rappresentante dello Stato sia stata completamente riabilitata. In questo periodo di grandi incertezze e di cambiamenti è fondamentale per i cittadini sapere di poter contare sulle forze dell’ordine e poter instaurare con gli uomini e le donne che, ogni giorno, si mettono in gioco per garantire la nostra sicurezza, un rapporto di fiducia e di collaborazione”.

