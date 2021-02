Tempo di lettura: 2 minuti

Da: Federico Amico, Consigliere Regionale Emilia-Romagna Coraggiosa

CASO SGARBI, AMICO (ER CORAGGIOSA): «A FERRARA GESTIONE DELLA CULTURA FAMILISTA. SI DIA SPAZIO A TUTTI»

Mi unisco al coro di preoccupazioni per le politiche culturali di Ferrara. Per molti anni la città è stata un riferimento per le arti e la cultura, capace di attrarre persone da tutta Italia. Penso ai Busker e al festival di Internazionale, alla rassegna Ferrara sotto le Stelle, ma anche all’interessante percorso sull’Ariosto e alla valorizzazione di maestri come Michelangelo Antonioni e Florestano Vancini.

Per questo mi sorprende l’endorsement a Vittorio Sgarbi da parte dell’assessore regionale alla Cultura Mauro Felicori. Le politiche e le azioni messe in campo dalla nuova amministrazione comunale di Ferrara in ambito culturale poggiano su basi solide e possono contare su luoghi di eccellenza come il MEIS e Palazzo dei Diamanti. Eppure quest’ultimo, da centro di produzione culturale, nel giro di qualche mese è diventato un mero contenitore di esposizioni acquistate da altri, disperdendo un patrimonio intellettuale e una tradizione che facevano di Ferrara un centro di eccellenza in Italia e nel mondo. L’operato di Sgarbi, fatte salve le sue presunte competenze di critico, rispecchia l’impostazione fortemente proprietaria e familista che la Giunta di Alan Fabbri sta promuovendo nella città estense.

L’appello del critico ai propri accoliti e sodali è chiaramente quello di disconoscere il ricco tessuto di soggetti culturali attivi da ben prima del suo avvento in città, che ancora oggi continuano faticosamente a lavorare. La smania anticonformista di Sgarbi in questo caso si combina con l’appropriazione indebita dell’assessorato di cui – conviene ribadirlo – non è titolare.

L’erudizione è sempre una risorsa, tranne quando si sposa con interessi particolari e non si mette al servizio della comunità. Soprattutto in questo annus horribilis, le attività culturali devono trovare nelle istituzioni sostegno, facilitazione e supporto, e non certo discriminazioni di tipo ideologico.

Federico Amico

consigliere regionale

Emilia-Romagna Coraggiosa

Commenta