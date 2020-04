Castaldini (fi): “pieno sostegno all’amministrazione comunale”

Tempo di lettura: < 1 minuto

Da: Valentina Castaldini, capogruppo regionale FI Emilia-Romagna

Siamo vicini all’amministrazione comunale di Ferrara costretta, dalla solita sinistra, a presentarsi addirittura in Tribunale per giustificare i criteri stabiliti per l’erogazione dei buoni spesa. La giunta ferrarese ha giustamente deciso di dare priorità ai ferraresi e agli stranieri regolari che, a causa dell’emergenza da Covid-19, non riescono nemmeno a fare la spesa. Non si capisce in cosa consista la cosiddetta accusa di “discriminazione” a carico dell’amministrazione comunale, se è vero che i nuclei stranieri che avevano fatto ricorso hanno percepito regolarmente i buoni spesa. Per quanto riguarda i richiedenti asilo ricordiamo, come ha già fatto il sindaco Fabbri, che essi godono già di uno specifico sistema di protezione individuale garantito dal nostro welfare e che nulla c’entra con l’emergenza sanitaria.

