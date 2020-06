Catalogo delle esperienze per Comacchio, Ferrara e il Delta del Po

Tempo di lettura: 3 minuti

A due anni dall’avvio del progetto comune Vacanze, Natura Cultura, Ferrara e Comacchio proseguono la loro collaborazione proponendo un nuovo strumento di promozione del territorio: il Catalogo delle esperienze consultabile online alla pagina https://www.ferrarainfo.com/it/esperienze

Il claim vacanze piene di vita a velocità naturale, studiato per accomunare il territorio che si estende dalla città d’arte al mare, attraverso gli incantevoli paesaggi del delta del Po, continua a connotare le proposte del catalogo, che racconta il territorio privilegiando immagini e suggestioni e offre una ricchissima carrellata di proposte e opportunità.

L’esperienza di viaggio comincia immaginandolo: sfogliando il catalogo delle esperienze gli utenti potranno cominciare a innamorarsi della propria vacanza ammirando le immagini, i colori, ma anche i suoni e i profumi legati a ogni esperienza.

I contenuti sono organizzati in modo molto dinamico, con cinque hashtag che rappresentano altrettanti inviti a scoprire le ricchezze del territorio: #esplora #ammira #gusta #muoviti #rilassati. Ma l’input principale è #vivi: le esperienze raccontate sul catalogo, infatti, sono un invito cordiale a godersi vacanze piene di vita.

Un ruolo chiave è riservato agli operatori del territorio, che sul portale troveranno uno spazio per presentare le proprie proposte e le proprie offerte direttamente ai turisti.

L’assessore al Turismo del Comune di Ferrara Matteo Fornasini sottolinea “In questo difficilissimo frangente per gli operatori privati del comparto turistico è d’obbligo per noi amministratori studiare nuovi strumenti che possano supportare la capacità attrattiva dei nostri territori e se possibile offrire delle nuove opportunità ai nostri operatori.

Il catalogo delle esperienze sarà al più presto una sotto sezione del Portale Turistico www.ferrarainfo.com dove gli operatori potranno “raccontare” la nostra città attraverso proposte emozionali, suggestive, esperienziali. E’ una sfida a ripensarci che noi amministratori accettiamo assieme alle categorie economiche, un altro aiuto concreto che vogliamo dare”.

L’assessore al Marketing Turistico del Comune di Comacchio Riccardo Pattuelli commenta “Quelle che presentiamo con questo Catalogo sono esperienze da vivere: offriamo sul web un anticipo di vacanza. Comacchio, Ferrara e il Delta del Po offrono possibilità per tutte le stagioni e, in questo particolare momento, poter ammirare ciò che può essere realtà rappresenta un qualificato sistema di promozione utile ai nostri imprenditori turistici che possono indicare direttamente le loro offerte. Un progetto esperienziale anche per il settore turistico che ha scelto la via del web per esportare le sue migliori esperienze”.

Il progetto sostenuto dalla Destinazione Turistica Romagna è stato realizzato con lo sviluppo tecnico della società Red Turtle Technology di Ferrara e l’apporto creativo dell’agenzia Empresa Creativa di Riccione.

