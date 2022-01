Tempo di lettura: 3 minuti

Le avventure di Guizzardi

C’era un tempo in cui ammiravo la signorina Frizzi instancabilmente come chi abbia riconosciuto i meriti di una persona e non intende poi pentirsene mai. E lei naturalmente essendo insegnante di lingue estere non mi voleva smentire di questo fatto. Per ore dunque curava il ripasso delle mie cognizioni grammaticali entrambi comodamente seduti in un giardino forse non piú adesso esistente della mia città. Io potevo anche dirle enormi strafalcionerie senza che lei si prendesse di impazienza o gridasse per la grande comprensione del suo spirito.

Né passava giorno o due che non giungessi io al luogo dove sapevo trovarla ossia giardino pubblico ma non troppo frequentato recandole tra le mani un mazzo di fiori. Vuoi primule con reseda vuoi rose con altri contorni significanti cioè rispettivamente gioventú con dolcezza e beltà con altri pregi. E lei replicava a me spesso con offerte d’edera significante amicizia quando non con mammole significanti ma per scherzo s’intende pudore di modestia.

E poi più avanti mi trascinavo a radi passi verso luoghi che non saprei mai dire.

Io devo cercare la signorina Frizzi.

Gianni Celati, Le avventure di Guizzardi. Storia d’un senza famiglia, Einaudi, Torino 1972 (poi Feltrinelli, Milano 1994, pp. 9, 44, 116)

Sonetti del Badalucco

3

Di cosa è marcia questa patria trista? Scritto ad Angri, in casa di Enrico De Vivo, dopo una discussione sul marcio dell’Italia odierna

È marcia per mancanza di vergogna.

Qui è sempre in cattedra l’imbroglio fino,

qui vince sempre il cavalier furbino,

e il perdente si gratta la sua rogna.

Qui una faccia di bronzo apre il cammino

guidando il branco al suon d’una menzogna:

scroscia l’applauso in piazza ed è una gogna

che azzittisce il modesto cittadino.

Ah, se ancora di notte lui si sogna

la fratellanza umana, il poverino,

dovrà aprire gli occhi sulla sua scalogna:

muto tra furbi, tra usurai tapino.

Che patria è questa, che vita in quintessenza?

Mi sembra il Terzo Reich dell’insolenza.

6

Prima lezione di tenebre

Solo di tenebre posso dar lezione,

la chiarezza la lascio a chi è più matto;

non l’ebbi da mio padre in dotazione,

che assai poco mi lasciò di fatto.

Il padre affetto da un male al polmone,

cosa lasciò in eredità a Vecchiatto?

La pioggia che lo bagna e decompone,

il freddo che lo gela e rende sfatto,

le ceneri d’una vaga ambizione

di trovare chissà dove un riscatto

dalla mortale umana condizione,

mentre è nella greve gora attratto.

Ma gli lasciò poi anche la tendenza

a viver come tutti d’incoscienza.

Gianni Celati, Sonetti del Badalucco nell’Italia odierna, Feltrinelli, Milano 2010, pp. 15, 23

