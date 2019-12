Centenaria a Scortichino

Da: Ufficio Stampa Comune di Bondeno

Simone Saletti porta a Orestile Pinca gli auguri dell’Amministrazione e della comunità.

Natale è stato un momento speciale per tutti, ma in particolare per Orestile Pinca, che ha celebrato nel giro di pochi giorni la festa più speciale in assoluto, assieme al proprio centoduesimo compleanno. Un momento certamente da condividere con i suoi cari: il figlio Luigi Sofritti e tutti i suoi cari, ma con una sorpresa gradita: il vicesindaco Simone Saletti ha portato gli auguri dell’Amministrazione e dell’intera comunità alla più longeva residente di via Provinciale, a Scortichino, dove si stava svolgendo la festa. Una festa che si è arricchita del regalo costituito dalla consegna di uno splendido bouquet di fiori, recapitato da Saletti a “nonna” Orestile. Per tutti, quindi, una torta speciale fatta con ben 102 candeline…

