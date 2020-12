Centro Donna Giustizia: Evento Venerdì 4 Dicembre 2020

Tempo di lettura: 2 minuti

Comunicato stampa per evento 4 Dicembre 2020 dalle 17,00 alle 18,30

Continua il ricco programma di eventi che CDS Cultura e Centro Donna Giustizia propongono in occasione della ricorrenza del 25 novembre, Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, con un focus sulla violenza economica.

Le due associazioni si sono unite in una sinergia d’intenti per focalizzare la propria specifica competenza su un aspetto mirato della violenza, quella economica: il Cds Cultura contando sulla propria specificità di associazione a vocazione prevalentemente socio economica, e il Centro Donna Giustizia, Centro Antiviolenza specializzato nel contrasto delle violenze alle donne.Collaborano al progetto UDI e CGIL, CISL, UIL. Aderiscono con il patrocinio: Regione Emilia-Romagna, Comune e Provincia di Ferrara, ASviS.

Venerdì 4 dicembre dalle ore 17 alle ore 18,30 “Imprenditoria femminile e non solo “Le aziende guidate da donne producono di più e meglio. Capacità? Modalità? Fortuna? Contesto? Progetti?”

Le imprenditrici e le donne che guidano le aziende stanno mostrando doti di innovazione, creatività e coraggio e con la loro attività concorrono alla crescita economica ed occupazionale dei nostri territori e del paese. Le donne che fanno impresa debbono quotidianamente confrontarsi con difficoltà di ogni tipo: burocratiche, economiche, finanziarie, familiari, di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e superare stereotipi ancora ben radicati nella società. Tuttavia il loro apporto di creatività, di attenzione ai cambiamenti in atto, ai bisogni dell’utente e la loro esperienza di lavoro e di vita familiare sta lentamente inducendo dei cambiamenti anche nell’organizzazione delle aziende.

Sul tema si confronteranno: Angela Travagli: Assessora al Lavoro, alle Attività produttive, al Patrimonio alle Fiere e Mercati del Comune di Ferrara; Jessica Morelli: Presidente di Impresa Donna CNA di Ferrara, imprenditrice della fotografia e della comunicazione social, web e formatrice; Daniela Oliva:Presidente di IRS Istituto per la Ricerca Sociale e Direttrice dell’Area Politiche della formazione e del Lavoro.

Coordinamento dell’incontro a cura di Paola Poggipollini socia e componente del direttivo di Cds Cultura

Apertura dei lavori da parte delle Associazioni partner:Paola Castagnotto Presidente del Centro Donna Giustizia

Cinzia Bracci Presidente Cds Cultura

L’evento sarà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook di Cds Cultura: https://m.facebook.com/cdscultura/

