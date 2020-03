Cgil Cisl Uil: bilancio comune di Ferrara.

Da: Cgil Cisl Uil.

Valutiamo positivamente la proposta di sospendere la discussione e la relativa approvazione del bilancio del Comune di Ferrara.

L’emergenza coronavirus avrà purtroppo impatti devastanti per l’economia di questo territorio e per l’Ente comunale: sia in termini di entrate, sia nella necessità di far fronte con le spese a esigenze importanti e non prevedibili solamente poche settimane fa.

E’ indubbio che gli effetti economici negativi, che già stiamo vedendo, si ripercuoteranno sulle imprese e sui lavoratori per i quali si dovranno trovare misure di sostegno al reddito aggiuntive agli ammortizzatori sociali che saranno erogati e soprattutto per i tanti lavoratori che non hanno ammortizzatori. Come del resto dovrà essere potenziato il sistema di welfare e dei servizi quali immediati strumenti di risposta per i lavoratori e pensionati.

Di buonsenso e grande utilità la proposta di un maxi emendamento, concordato non solo con tutte le forze politiche di questo comune, ma anche con il contributo di sindacati, categorie economiche e associazionismo.

Ad eventi straordinari si devono trovare soluzioni e strumenti altrettanto eccezionali. Utilizzare la proroga per l’approvazione del bilancio di previsione al 30 aprile sarebbe un atto di grande responsabilità.

Commenta