Cgil Cisl Uil Ferrara: Sindaco Fabbri buoni spesa ed emergenza alimentare

Tempo di lettura: 4 minuti

Da: Ufficio comunicazione, formazione e informazione

Demagogia è continuare a prendere in giro la gente provando a farle credere che tutti gli stranieri in quanto tali godano di sussidi.

Demagogia è rassicurare sul fatto che a nessuno viene negato un aiuto mentre nei fatti si adottano delibere su aiuti alimentari che fanno classifiche sulla base della nazionalità e della residenza e non del bisogno.

Demagogia, di basso livello, è far leva sulla situazione di crisi mettendo in contrapposizione cittadini italiani e stranieri, costruendo una falsa rappresentazione secondo cui solo i primi lavorano e contribuiscono all’economia e omettendo che esistono migliaia di cittadini stranieri in questo comune che esattamente come i primi possono aver perso o sospeso il lavoro o la propria attività commerciale a causa dell’emergenza sanitaria e sono discriminati dalla delibera perché in possesso di normali permessi di soggiorno per lavoro o di altra natura.

Il Sindacato nasce dalla consapevolezza dei lavoratori e delle lavoratrici che è loro interesse lottare uniti per i propri diritti e contrastare chi prova a dividerli per sfruttarli e renderli ricattabili.

Far leva sulla paura della povertà per mettere in contrapposizione chi si trova in difficoltà significa attuare la politica più conservatrice e meschina, quella che lavora per lasciare le cose come stanno e non disturbare i veri interessi economici e le posizioni di rendita.

Il Sindacato ne è consapevole e rappresenta e tutela tutti i lavoratori, gli inoccupati e i pensionati, a prescindere dalla nazionalità. Come Sindacato Confederale difenderemo sempre, in ogni contesto e con tutti i mezzi legittimi che ci sono consentiti, i diritti fondamentali della persona umana.

Ricordiamo che i Buoni Spesa istituiti dal governo Conte hanno lo scopo di garantire alle persone in questo momento economicamente più fragili di soddisfare un bisogno primario di cui non sono destinatari solo alcuni da Lei prescelti. Mangiare ogni giorno, possibilmente due volte al giorno, non è una necessità dei soli cittadini da Lei individuati, ma di tutti, indipendentemente dalla nazionalità, dalla religione, dal genere o da altre condizioni.

Di ideologico in un piatto di minestra non c’è proprio niente. Se il principio di difendere la dignità umana permettendo a chiunque, in questo momento di grande difficoltà economica e sociale, di avvalersi di un aiuto che possa consentire “letteralmente” di sfamare se e la propria famiglia lo rende perplesso, il Sindaco si confronti con noi e spiegheremo, ancora una volta, la differenza che c’è nel rappresentare, e in questo specifico caso difendere, i bisogni della cittadinanza tutta. Siamo un Sindacato libero in un paese libero.

Lo stupore del Sindaco è fuori luogo: abbiamo già detto che con questa delibera si è passato il limite, ma non siamo stati ascoltati. Viviamo in uno stato di diritto e vogliamo rimanerci, le leggi fondamentali vanno rispettate e non rimaniamo certo a guardare se chi ci amministra pensa di poter arrogarsi il diritto di discriminare a piacimento. Nell’interesse di tutti.

Il Sindaco farebbe invece bene a rispondere alla domanda che gli abbiamo formalmente posto da una settimana: quali figure e con quali criteri stanno valutando le domande ricevute? L’ordinanza della Protezione civile richiede che siano i servizi sociali a farlo, ma il Comune non ha assegnato il compito ai servizi sociali di Asp.

E infine perché aver interrotto la possibilità di fare domanda se ci sono ancora risorse e moltissimi hanno segnalato di non aver ancora fatto domanda per non essere riusciti a prendere la linea?

Francesca Battista – Bruna Barberis – Massimo Zanirato

Commenta