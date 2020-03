Cgil Ferrara: nuovi orari uffici e servizi Cgil Ferrara e provincia

Da: CGIL Ferrara.

Proseguendo nella riorganizzazione della propria attività in tutte le strutture presenti sul territorio, Cgil Ferrara in ottemperanza alle indicazioni finalizzate al contenimento del contagio da Covid 19, comunica che l’accesso al Patronato INCA CGIL sarà, almeno fino al 25 marzo, esclusivamente su appuntamento e per pratiche con carattere di urgenza, telefonando preventivamente alle seguenti sedi :

Camera del lavoro di Ferrara (Piazza Verdi) 0532 783245 (dalle ore 8.30 alle ore 12.30)

Camera del Lavoro di Argenta 0532 804015

Camera del Lavoro di Bondeno 0532 893011

Camera del Lavoro di Cento 051 902484

Camera del Lavoro di Copparo 0532 860010

Camera del Lavoro Codigoro 0533 713040

Camera del Lavoro di Comacchio 0533 312894

Camera del Lavoro di Portomaggiore 0532 811035

Per la società fiscale Teorema Ferrara Srl, sono sospese le presenze in tutte le sedi della povincia tranne nella sede di Ferrara per pratiche urgenti ed inderogabili, esclusivamente su appuntamento telefonando allo 0532783130 dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.00, per:

– Colf/badanti;

– modello ISEE;

– Reddito di cittadinanza

