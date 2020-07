Cgil Ferrara: ordine del giorno approvato dal Comitato Direttivo della Camera del Lavoro

Tempo di lettura: 2 minuti

Da: Ufficio Stampa CGIL Ferrara

Il Comitato Direttivo della Camera del Lavoro Cgil di Ferrara dichiara il proprio sostegno alle Organizzazioni Sindacali di categoria e ai delegati di Celanese impegnati nella vertenza contro la decisione del Gruppo di operare la chiusura del sito produttivo di via Marconi che impiega 67 lavoratori. L’operazione determinata esclusivamente dalla volontà societaria di razionalizzare i costi economici, cancellerebbe nel nostro territorio una realtà industriale importante per la tenuta del sito di via Marconi e per gli equilibri del polo chimico. La crisi di Celanese si è determinata a causa di politiche industriali e commerciali disastrose operate dal management societario che hanno fatto di una realtà societaria fiorente una realtà in crisi. Celanese rappresenta un gruppo industriale diffuso nel mondo che ha chiuso gli ultimi bilanci con un utile di 1 miliardo e 200 milioni nel 2018 e di 850 milioni nel 2019. Siamo quindi di fronte ad una realtà societaria dotata delle risorse finanziarie necessarie per rilanciare il sito di Ferrara e riportarlo in breve tempo a costituire un patrimonio per il territorio. A Celanese dovranno essere richiesti interventi responsabili socialmente per salvaguardare occupazione e tenuta economica ed industriale dell’intero polo chimico.

Il Comitato Direttivo impegna tutta la Cgil di Ferrara a sostenere la mobilitazione a tutela dell’occupazione e la rivendicazione di politiche industriali di prospettiva per tutto il nostro territorio.

