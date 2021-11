Cgil Ferrara: PNRR e fondi strutturali

Tempo di lettura: 2 minuti

Al via le giornate di formazione per delegati e pensionati della CGIL di Ferrara su temi di grande

importanza generale. Il titolo dell’iniziativa odierna: “PNRR e fondi strutturali, quali opportunità per il

territorio”.

Giuliano Guietti, presidente di IRES Emilia Romagna, ha presentato l’architettura dei finanziamenti

europei che in qualche modo possono avere una ricaduta sul territorio, anche per fare chiarezza sul

possibile ruolo degli enti locali, spesso oggetto di malintesi ed equivoci.

“L’obiettivo è quello di gettare le giuste premesse, fornire le necessarie conoscenze per alimentare

percorsi di partecipazione nei luoghi di lavoro e nel territorio – Cristiano Zagatti, segretario generale

CGIL – su argomenti che rischiano di rimanere troppo lontani da cittadini e lavoratori. Oggi firmeremo il

“Patto per il lavoro e il clima – Focus Ferrara” che potrà rappresentare una straordinaria opportunità solo

se riuscirà a vivere in modo diffuso tra le persone migliorando la loro condizione di vita e di lavoro.

Un ampio, ricco, consapevole e partecipato dibattito pubblico può avvicinare le istituzioni, i cittadini, le

parti sociali per cogliere opportunità di sviluppo, costruire filiere produttive e sociali adeguate a creare

lavoro di qualità correggendo meccanismi che oggi determinano sfruttamento, basse retribuzioni e

disuguaglianze sociali. A crescita economica non può corrispondere incremento della povertà o della

disoccupazione soprattutto a fronte di ingenti investimenti pubblici”.

La seconda giornata sarà il 26 novembre e si affronterà il rapporto tra PNRR, fondi strutturali e “DDL

Concorrenza” per tentare di capire i possibili cambiamenti sui servizi pubblici e con essi le ricadute per i

cittadini e sulla qualità delle condizioni di lavoro.

Ferrara, 17 novembre 2021

