Chiara Gamberale ospite al Microfestival delle storie

Un quaderno delle settimane in cui ciascuno ha dovuto iniziare a stare a casa e comprendere che gli altri erano troppo lontani o troppo vicini tra le mura domestiche. Come il mare in un bicchiere (Feltrinelli, 2020) è l’ultimo libro di Chiara Gamberale che la scrittrice presenterà in diretta streaming al Microfestival delle storie di Polesella venerdì 18 settembre alle 21 dalla sala Agostiniani. A dialogare con l’autrice, la giornalista Riccarda Dalbuoni.

Come il mare in un bicchiere racchiude le riflessioni nate quando nuove regole e la distanza dal mondo là fuori, dalle persone, dagli amici, dagli impegni hanno iniziato a modificare la percezione di quel mondo così fagocitante, pieno di urgenze e veloce. Ma l’allontanamento dagli altri, annota la scrittrice, può diventare una misura di “autodifesa psicologica ed emotiva”, un nuovo modo per difendersi e difendere gli altri. Da dove cominciare allora quando il mondo guarirà? “Da chi abbiamo vicino e da quello che sappiamo fare”.

La diretta con Chiara Gamberale potrà essere seguita dalla pagina facebook del Microfestival delle storie e del quotidiano Ferraraitalia, media partner. Non solo, è possibile prenotarsi per assistere alla presentazione in sala Agostiniani dove sarà allestito un maxischermo.

Prenotazioni:https://www.eventbrite.it/e/chiara-gamberale-microfestival-delle-storie-tickets-120623196227

Il programma completo degli eventi del Microfestival di settembre e ottobre su microfestival delle storie

Per informazioni: microfestivaldellestorie@gmail.com, messenger: microfestival delle storie.

