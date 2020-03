Chiusura circoli Arci per emergenza covid 19

Da: Arci Ferrara.

In seguito all’ultimo DPCM dell’8 marzo e all’ordinanza successiva del Presidente Bonaccini riguardante la nostra provincia, recante l’aggiornamento delle misure urgenti di contenimento del contagio del Coronavirus valide sino a 3 aprile compreso, il Comitato Provinciale Arci APS è in contatto con tutte le basi associative e sta chiedendo a tutti i circoli di sospendere la propria attività a Ferrara e in provincia.

Dalla prima ordinanza i circoli giovanili Arci Bolognesi, Officina Meca e Circolo Renfe sono stati chiusi. Crediamo che ora sia il momento per tutti di fare uno sforzo affinché la situazione non si aggravi ulteriormente, per questa ragione invitiamo tutti ad attenersi all’ordinanza e a limitare gli spostamenti se non strettamente necessari. È necessario e dovere di tutti contrastare la diffusione del virus. Invitiamo tutti i nostri soci e socie a rispettare le indicazioni a tutela delle loro famiglie e dell’intera comunità.

