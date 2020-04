“Ciao Ferrara!” – l’EUYO abbraccia la città

Da: EUROPEAN UNION YOUTH ORCHESTRA

L’Orchestra Giovanile dell’Unione Europea annuncia una iniziativa speciale online dedicata alla città di Ferrara il giorno di Pasqua, domenica 12 aprile alle ore 20:00.

In questi giorni più di 120 giovani ragazzi provenienti da tutti i paesi dell’UE e dal Regno Unito avrebbero dovuto essere a Ferrara per le prove e i concerti dell’Orchestra Giovanile dell’Unione Europea (EUYO). Grazie al lancio della residenza online dell’Orchestra loro hanno potuto seguire prove e lezioni con direttori d’orchestra e tutor di livello internazionale.

È arrivato ora il momento di far sentire la vicinanza dei ragazzi alla città di Ferrara, che ospita la sede operativa dell’Orchestra nel teatro intitolato colui che l’ha fondata, Claudio Abbado. È un gesto in segno di apprezzamento per il generoso sostegno dell’intera città all’EUYO e in riconoscimento degli enormi ostacoli che la città sta attraversando in questo momento.

Il giorno di Pasqua, domenica 12 aprile, alle ore 20:00 i ragazzi italiani dell’Orchestra incontreranno virtualmente i ferraresi in una diretta web che sarà visibile sugli account Facebook dell’Orchestra, del Comune di Ferrara, del Teatro Comunale Claudio Abbado e da Web Radio Giardino. L’evento verrà pubblicato anche sul portale di Rai Play Radio.Il pubblico potrà fare domande e ricevere risposte in diretta.

Oltre a una decina di giovani musicisti italiani e al Segretario generale dell’EUYO Marshall Marcus saranno presenti alla diretta numerosi ospiti, tra cui Silvia Costa, già Presidente della Commissione Cultura e Istruzione del Parlamento Europeo, l’Assessore alla Cultura di Ferrara Marco Gulinelli, i partner RAI dell’Orchestra per l’Italia, Mihaela Liliana Schefer e Maria Gabriella Ceracchi; il presidente del Teatro Claudio Abbado Mario Resca, la vicepresidente di Ferrara Musica e Presidente del Conservatorio Frescobaldi di Ferrara Maria Luisa Vaccari, il violinista e consigliere di Ferrara Musica Nicola Bruzzo, il direttore artistico di Ferrara Musica Dario Favretti, il co-fondatore di Web Radio Giardino Paolo Marcolini e il presidente del consorzio Grisù Factory Massimo Marchetto.